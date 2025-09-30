Iubitul Ioanei Popescu cere bani pentru înmormântarea pe care nu o va organiza niciodată: ”Ești penibil”

Durere fără margini după moartea fulgerătoare a jurnalistei Ioana Popescu. Iubitul ei face un apel disperat în mediul online, cerând ajutor financiar pentru a acoperi costurile înmormântării. Acesta susține că a semnat deja actele pentru ridicarea trupului neînsuflețit de la morgă și că are nevoie urgentă de sprijin pentru a organiza ceremonia de rămas bun.

Ioana Popescu s-a stins din viață la vârsta de 45 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Moartea sa a fost un adevărat șoc pentru toți cei care au cunoscut-o, lăsând în urmă multă durere. Jurnalista a murit în noaptea de 20 spre 21 septembrie, iar cauza decesului ar fi fost asociată unor complicații grave provocate de afecțiuni medicale de care suferea de mai mult timp: varice esofagiene, hepatită C, probleme cardiace manifestate prin palpitații și ulcer gastric.

Iubitul Ioanei Popescu, apel disperat în mediul online

Inițial, înmormântarea jurnalistei era învăluită în incertitudine pentru că nimeni nu se interesase de ridicarea trupului neînsuflețit de la morgă și se spunea că va fi înmormântată de stat. Acum, iubitul ei face un apel disperat în mediul online și cere ajutor pentru înmormântare.

„AJUTAȚI-MĂ SA O ÎNGROP ! AZI AM SEMNAT ACTELE PENTRU RIDICAREA EI DIN Morga Spitalului Sf Ioan ! Data decesului: 22 SEPTEMBRIE ORA: 04:28

COSTURI TOTALE: 5500 LEI CU FIRMA SPECIALIZATA POMPE FUNEBRE CU CARE AM LUAT LEGĂTURA

Sicriu cruce si toate cele necesare conform obiceiurilor plus dus la Berceni 2 si tot ce tine de partea de parastas!”, a fost mesajul transmis de iubitul Ioanei Popescu.

Acest subiect a stârnit un val de reacții în mediul online, iar comentariile au început să curgă în număr cât mai mare, cu multe critici la adresa bărbatului, după ce Mara Bănică a anunțat public detalii legate de ceremonia de rămas bun, asumându-și o mare parte din organizare.

„S-a rezolvat în principiu cam tot legat de înmormântarea Ioanei. O să o scoatem din spital, o s-o ducem la un cimitir din București. Nu va fi înmormântată de stat. Va avea tot ce e creștinește atunci când se face o înmormântare, adică transport, sicriu, coliva, colacii, prescuri, tot ce se face. Miercuri cred că vom reuși să o înmormântăm”, a transmis Mara Bănică, în mediul online.

