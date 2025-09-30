Unde va fi depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu! Mara Bănică a făcut anunțul

Noi informații au apărut despre înmormântarea Ioanei Popescu. Mara Bănică este cea care s-a interesat și se ocupă de tot, iar acum a dezvăluit unde o să fie depus trupul neînsuflețit. Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu Ioanei Popescu o pot face astăzi, 30 septembrie. Unde o să fie depus sicriul?

Conform informațiilor apărute inițial, Ioana Popescu ar fi încetat din viață în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Cauza decesului ar fi fost asociată unor complicații grave provocate de afecțiuni medicale de care suferea de mai mult timp: varice esofagiene, hepatită C, probleme cardiace manifestate prin palpitații și ulcer gastric.

Unde va fi depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu

Moartea Ioanei Popescu a fost una învăluită în mister, iar numeroase informații contradictorii au apărut. Nici despre înmormântare nu se știau prea multe, dar acum Mara Bănică a făcut lumină. Concurenta de la Asia Express s-a implicat în acest caz, iar acum a dezvăluit unde o să fie depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu.

În ultimele zile, Mara Bănică și-a ținut urmăritorii la curent în legătură cu ce se întâmplă cu Ioana Popescu. În această dimineață, jurnalista a anunțat că trupul neînsuflețit al brunetei o să fie depus la capela cimitirului Bercei 2. Sicriul va ajunge acolo la ora 11, iar cei care vor să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați începând cu ora 17.

„Bună dimineața, îmi scuzați fața asta de dimineața. La ora 11 o să ajungem la capela cimitirului Berceni 2 cu Ioana. Cine vrea să vină astăzi la ora 17 o să îi se citească și Stâlpii. Cine vrea să-i aducă un ultim omagiu poate veni acolo la cimitirul Berceni 2, începând cu ora 1”, a transmis Mara Bănică în mediul online.

Când o să fie înmormântată Ioana Popescu

De asemenea, tot Mara Bănică este cea care a venit cu informații legate de înmormântarea Ioanei Popescu. În urmă cu o zi, concurenta Asia Express spunea că brunete o să fie înmormântată, cel mai probabil, miercuri – 1 octombrie.

„S-a rezolvat în principiu cam tot legat de înmormântarea Ioanei. O să o scoatem din spital, o s-o ducem la un cimitir din București. Nu va fi înmormântată de stat. Va avea tot ce e creștinește atunci când se face o înmormântare, adică transport, sicriu, coliva, colacii, prescuri, tot ce se face. Miercuri cred că vom reuși să o înmormântăm”, a transmis Mara Bănică.

