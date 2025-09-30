O nouă răsturnare de situație! Fostul soț al Ioanei Popescu aruncă bomba: „Nu cred că este moartă”

Moartea Ioanei Popescu rămâne până la acest moment una învăluită în mister. Aceasta s-a stins din viață la 45 de ani, însă pe marginea acestui subiect au apărut numeroase ipoteze și controverse. Dintre toate, cea mai surprinzătoare teorie este susținută de fostul soț al acesteia. Se pare că bărbatul crede că bruneta este încă în viață. Acesta a transmis în mediul online un mesaj care i-a pus pe mulți pe gânduri.

Conform informațiilor apărute inițial, Ioana Popescu ar fi încetat din viață în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Cauza decesului ar fi fost asociată unor complicații grave provocate de afecțiuni medicale de care suferea de mai mult timp: varice esofagiene, hepatită C, probleme cardiace manifestate prin palpitații și ulcer gastric. Însă, fostul soț spune că bruneta ar fi încă în viață.

„Eu nu cred că este moartă”

Vestea că Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani a cutremurat pe toată lumea. Informațiile legate de decesul ei au fost numeroase și unele contradictorii. Chiar și înmormântarea era învăluită în mister, căci nimeni nu se interesase de ridicarea trupului neînsuflețit și se spunea că aceasta o să fie înmormântată de stat.

Ei bine, acum, în timp ce Mara Bănică a anunțat că bruneta o să fie înmormântată miercuri, 1 octombrie, iar fostul iubit se roagă în mediul online de oameni să îl ajute cu bani pentru ceremonie, fostul soț are o perspectivă diferită.

Mai exact, Ion Lőrinczi a scos în evidență toate contradicțiile ce au apărut legate de moartea Ioanei Popescu și a punctat foarte clar că el crede că bruneta nu este moartă.

„Sunt obosit, am dormit foarte puțin în ultimele nopți. Am promis că mă voi duce la emisiunea Marei Bănică. Nu mai pot, nu mă simt bine. În plus totul este foarte ciudat. Am sunat eu, dar și mai mulți prieteni ai Ioanei la spitalul Sf. Ioan și am primit răspunsul că nu este acolo. Până de curând două entități diferite declarau că o înmormântează pe Ioana. Acum constat că de fapt sunt împreună și vor înmormânta ceva pentru care nu prezintă niciun document. Cu foarte puțin timp în urmă Ioana îmi spunea că este singură și suspina după un celebru fost jucător de fotbal și actual antrenor.

Apare un nou iubit despre care nimeni nu știe nimic și despre care Ioana nu a vorbit nimănui. El susține ca a „semnat actele pentru ridicarea ei ” și cere ajutor pentru înmormântare. Ciudat cum Ioana a reapărut după 2 zile. Ciudat este că acesta nu arată niciun document „semnat”. Nu știu care este adevărul, dar eu vreau să stau retras în toată povestea aceasta. Sunt prea obosit și bulversat. Voi participa la înmormântarea ei, chiar dacă eu nu cred că este moartă”, a scris Ion Lőrinczi, în mediul online.

Ioana Popescu și Ion Lőrinczi, un jucător de fotbal american de naționalitate maghiară, și-au unit destinele în anul 2022, chiar în ziua de Dragobete. Totuși, mariajul nu a evoluat așa cum și-ar fi dorit ei. După mai multe certuri, despărțiri și împăcări, bruneta a decis să pună punct relație. Cei doi au divorțat la doi ani și jumătate distanță de la căsătorie.

Iubitul Ioanei Popescu cere bani pentru înmormântarea pe care nu o va organiza niciodată: ”Ești penibil”

Controverse uriaşe după moartea Ioanei Popescu! Începe bătălia pentru moştenire. Miza este uriaşă: vila de 1 mil. € şi…