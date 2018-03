Cambridge Analytica – atacat de statul paralel american?

Întâmplator președintele Donald Trump a avut nevoie de mai bine de 15 luni pentru a prelua puterea conferită de poporul american. Acest lucru a avut loc în noaptea de joi spre vineri, când Donald Trump l-a schimbat pe consilierul pentru Securitate Națională, H.R. McMaster, cu fostul ambasador al Statelor Unite la ONU, John Bolton.

Se pare că statul profund american “deep state”, după schimbarea ministrului de Externe, Rex Tillerson, se mai sprijinea doar în generalul McMaster. Șocant este că ambasadorul Bolton a lucrat strâns cu … Cambridge Analytica. Cu 72 de ore înainte de schimbare, presa și bursa s-au inflamat într-un scandal mondial ce zguduie întreg spațiu virtual și implicit aruncă în aer lumea reală. Dar DC News explică mai pe larg despre ce este vorba.

Modalitățile de lucru țin de ceea ce bancherii sau companiile de îmbrăcăminte sau de IT numesc „know your client”. Folosind informațiile personale din rețelele de socializare fiecare client sau alegător primește mesaje personalizate menite să-i îndemne fie să cumpere ceva, fie să voteze la stânga sau la dreapta. În secolul tehnologiei, când publicitatea este personalizată pe net, s-au personalizat și mesajele politice. Ne place sau nu ne place acesta este viitorul.

Stăpânii internetului îți știu venitul, opțiunile culinare sau sexuale, bucuriile, necazurile, visele, neîmplinirile. Dacă vei cauta pe internet informații despre un automobil, câteva zile, indiferent pe ce site vei intra, vei primi informații de la diverse alte companii care vând automobile.

O istorie de mare succes e pe cale să se transforme într-o isterie mondială. Facebook a pierdut la bursă zeci de miliarde de dolari din cauză că nu ar fi avut grijă de datele a 50 de milioane de utilizatori americani. Mai mult, geniul Silicon Valley, Mark Zuckerberg, își pune cenușă în cap și promite schimbări radicale.

De fapt, ce s-a întâmplat. Un individ pe nume Christopher Wylie este angajat, în august 2013, cu jumătate de normă, în departamentul de Alegeri al SCL. În mai 2014, se începe lucrul la un proiect împreună cu o companie – GSR – de analiză de date. În iulie, dl Wylie părăsește compania. La sfârșitul lui 2014, dl Wylie este dat în judecată de companie pentru un posibil furt de proprietate intelectuală de la Cambridge Analytica și SCL. În august 2015, Wylie semnează un document legal în care afirma că nu are niciun fel de date de la SCL în posesia sa. În decembrie 2015, prestigiosul ziar britanic The Guardian află că datele folosite de compania GSR încălcau termenii de protecție ai datelor Facebook. Gigantul american Facebook contactează atât SCL cât și GSR, pe cale legală, pentru a înțelege exact situația și cere distrugerea imediată a tuturor datelor. În 2016, GSR și SCL se acționează în judecată una pe cealaltă pentru achiziții ilegale de date și totul se rezolvă în noiembrie același an. Mai departe, în martie 2017, SCL confirma Facebook că nu mai deține niciun fel de date de la compania GSR, adică date privind utilizatorii site-ului de socializare. De nenumărate ori, organismul specializat din Marea Britanie verifică, împreună cu autoritățile americane, dacă mai există date incriminatorii. În martie anul acesta, ICO cere din nou acces la sistemele SCL și Cambridge Analytica, în urma unor denunțuri conform cărora încă ar mai deține datele cu care ar fi lucrat GSR și dl Wylie. Este momentul în care se declanșează furtuna, când Facebook suspendă conturile britanicilor, și un scandal mondial aruncă în incertitudine cei doi piloni fundamentali ai lumii occidentale: bursele și votul liber exprimat al cetățenilor.

Dl Wylie începe să spună vrute și nevrute presei

Voci de la Londra și Washington nu se feresc să afirme că statul profund american, “the deep state”, pur și simplu nu poate suporta că o firmă privată i-a stricat planurile conform cărora Hillary Clinton și nu Donald Trump ar fi trebuit să câștige alegerile. La fel ca și în România, statul paralel american suportă greu concurența. Pur și simplu ce s-a hotărât, în spatele ușilor închise, a fost aruncat în aer de o companie britanică. Probabil se vor lua măsuri ca lucrul acesta să nu se mai întâmple vreodată. Mai mult, numirea ambasadorului John Bolton este steagul victoriei lui Trump împotriva adversarilor săi fără chip.

Și România era să fie atrasă în acest vârtej. Rămășițele statului paralel de la București acredita deja idea că PSD ar fi câștigat alegerile din decembrie 2016 grație serviciilor SCL. Reprezentantul local al companiei britanice a declararat, în exclusivitate, pentru DC News că „niciun partid politic din România nu a folosit serviciile companiei noastre.”

Uneori frontiera dintre manipulări și informare este inobservabilă. După experimentele Brexit și Donald Trump putem spune cu siguranță că nimeni nu este pregătit pentru viitor, nici statele oficiale, nici statele paralele, nici cetățenii și nici companiile de tehnologie.

Geniile care au creat internetul și rețelele de socializare ar trebui să se concentreze de acum încolo pentru a scrie legile care să ne guverneze societatea în așa fel încât cetățeanul să ia deciziile în libertate și cunoștință de cauză, indiferent dacă este vorba despre alegerea unui automobil sau a unui președinte.