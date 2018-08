Când începe „Starea Nației” la Prima TV!

Vești bune pentru fanii emisiunii „Starea Nației”! Dragoș Pătraru revine la tv, după plecarea din TVR. Al șaselea sezon începe pe 20 august, la Prima TV. Emisiunea va fi difuzată de luni până joi, de la ora 22.30.

„Starea nației” a devenit de-a lungul celor 6 sezoane o emisiune statement care și-a creat un public fidel, iar Dragoș Pătraru este nerăbdător să vină cu un nou sezon.

„Ne-am propus de la început să îndeplinim principalale funcții ale mass-media, într-un singur produs, încercând seară de seară să folosim umorul pentru a-i informa pe telespectatori. Prin ceea ce facem vrem să combatem stereotipurile de gândire, să creștem rezistența la manipulare și să activăm spiritul critic în fiecare telespectator”, a declarat Dragoș Pătraru.

Rubricile consacrate vor continua din 20 august și astfel Cristina Hurdubaia prezintă în fiecare marți Ceasul bun, Răzvan Anghelescu vine în fiecare ediție cu Vax populi și nu vor lipsi scenetele atât de gustate de public în sezonul trecut. Joia, telespectatorii vor asculta Starea nației Unplugged iar echipa va acorda, în noul sezon, o mai mare atenție reportajului social.

Ce noutăți aduce sezonul 6 al emisiunii „Starea Nației”

Printre noutățile sezonului vor exista rubrici noi, o echipă „Starea nației” mărită, iar telespectatorii vor afla despre toate începând de luni, 20 august, pe Prima TV. Mai mult, emisiunea are și o nouă identitate grafică, totul a fost schimbat, de la literele cu care este scris titlul emisiunii, până la culori și generice. În fiecare duminică, de la ora 17.00, va exista și o ediție Starea nației – Best Of, care va cuprinde cele mai interesante momente din întreaga săptămână.

Pregătirile sunt pe ultima sută de metri, dat fiind că echipa „Starea nației ”a devenit casă de producție și și-a amenajat propriul spațiu unde va fi realizată emisiunea, difuzată de luni până joi, la Prima TV, de la ora 22.30 și în reluare, a doua zi, de la ora 5.50 dimineața. Tot în același spațiu va funcționa, din această toamnă, și Școala nației, un nou proiect al echipei emisiunii.

„Într-o societate din ce în ce mai polarizată ne lipsește normalitatea. Vom încerca să sancționăm derapajele, indiferent de autorii lor, fie că e vorba de abuzuri ale instituțiilor sau ale corporațiilor la adresa cetățenilor. În același timp, ne propunem să adresăm, împreună cu telespectatorii noștri – pe care îi cărăm după noi, iată, la a patra televiziune și îmi pare rău pentru asta, dar n-a fost de fiecare dată vina noastră – întrebările importante, întrebările care contează pentru a putea să înțelegem cât mai mult din ceea ce se întâmplă în societatea asta dementă”, a mai spus Dragoș Pătraru.