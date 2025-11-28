Acasă » Știri » Când sunt Floriile, Paștele și Rusaliile în 2026, „Anul omagial al pastorației familiei creștine”

Când sunt Floriile, Paștele și Rusaliile în 2026, „Anul omagial al pastorației familiei creștine”

De: Mirela Loșniță 28/11/2025 | 11:52
Când sunt Floriile, Paștele și Rusaliile în 2026, Anul omagial al pastorației familiei creștine
/Foto: Profimedia

Biserica Ortodoxă Română a publicat Calendarul Ortodox 2026, care oferă reperele pentru cele mai importante sărbători cu date schimbătoare — Floriile, Paștele ortodox și Rusaliile. Credincioșii își pot nota încă de pe acum principalele date ale noului an liturgic, conform CSID.

Pentru anul 2026, Sfântul Sinod a stabilit două tematici principale: „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”. Dincolo de semnificația sa spirituală, calendarul rămâne un instrument util, accesibil în versiune tipărită în biserici și librării, precum și online.

Când sunt Floriile, Paștele și Rusaliile în 2026

×