Când sunt Moșii de toamnă în 2025. Tradiții și obiceiuri: ce NU ai voie să împarți în această zi

Moșii de toamnă sunt o sărbătoare specifică în care sunt pomeniți cei trecuți în neființă. Credincioșii merg la biserică și împart pachete în memoria celori adormiți. Iată ce superstiții există despre această datină străveche!

Sărbătoarea dedicată celor adormiți se apropie, așa că toți credincioșii au început pregătirile pentru pachete. Cei care au pierdut o persoană dragă obișnuiesc să meargă la biserică și să ofere alimente nevoiașilor în memoria celor trecuți în neființă.

Tradiții și obiceiuri de Moșii de toamnă

Această zi va fi sărbătorită pe data de 1 noiembrie 2025. Sâmbătă, credincioșii din întreaga țară merg la biserică și le mențin vie amintirea celor adormiți prin împărțirea unor pachete. Oamenii oferă de pomană lumânări, colaci și vin în memoria celor trecuți în neființă.

Ei bine, puțini români știu că termenul de Moși vine de la strămoși, astfel făcându-se referire la cei care au trecut în neființă înaintea noastră.

Această zi de sărbătoare are o serie de tradiții și superstiți de care majoritatea credincioșilor țin cont. Printre tradiții se numără următoarele:

Credincioșii merg la biserică și fac pomelnice în numele celor adormiți

Oamenii aprind lumânări și pun flori la mormintele persoanelor dragi

Se oferă pachete celor nevoiași

Printre superstițiile din această zi se numără următoarele:

Tradiția populară spune că sufletele celor adormiți coboară pe pământ în această zi de sărbătoare

Locurile de veci ale acestora trebuie să fie curate și îngrijite

Se recomandă evitarea certurilor în această zi

Femeile trebuie să umble cu capul acoperit

De asemenea, credincioșii care pregătesc pachete pentru cei adormiți trebuie să țină cont de anumite aspecte. În Sâmbăta Morților nu este bine să dai de pomană băuturi alcoolice, țigări sau lucruri care i-au aparținut persoanei decedate.

CITEȘTE ȘI:

Crăciunul acesta este ‘magic’! 25.12.2025, o aliniere unică în ultimii 100 de ani

Ce a pățit Mara Bănică în octombrie 2003, când a mers la pelerinajul Sfintei Parascheva? I-a schimbat complet viața