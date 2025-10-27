Acasă » Știri » Când sunt Moșii de toamnă în 2025. Tradiții și obiceiuri: ce NU ai voie să împarți în această zi

Când sunt Moșii de toamnă în 2025. Tradiții și obiceiuri: ce NU ai voie să împarți în această zi

De: Denisa Iordache 27/10/2025 | 18:44
Când sunt Moșii de toamnă în 2025. Tradiții și obiceiuri: ce NU ai voie să împarți în această zi
Tradiții și superstiții de Moșii de Toamnă. Sursă: Pixabay

Moșii de toamnă sunt o sărbătoare specifică în care sunt pomeniți cei trecuți în neființă. Credincioșii merg la biserică și împart pachete în memoria celori adormiți. Iată ce superstiții există despre această datină străveche!

Sărbătoarea dedicată celor adormiți se apropie, așa că toți credincioșii au început pregătirile pentru pachete. Cei care au pierdut o persoană dragă obișnuiesc să meargă la biserică și să ofere alimente nevoiașilor în memoria celor trecuți în neființă.

Tradiții și obiceiuri de Moșii de toamnă

Această zi va fi sărbătorită pe data de 1 noiembrie 2025. Sâmbătă, credincioșii din întreaga țară merg la biserică și le mențin vie amintirea celor adormiți prin împărțirea unor pachete. Oamenii oferă de pomană lumânări, colaci și vin în memoria celor trecuți în neființă.

Ei bine, puțini români știu că termenul de Moși vine de la strămoși, astfel făcându-se referire la cei care au trecut în neființă înaintea noastră.

Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator
Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber,...
Ce salariu are, de fapt, un administrator de bloc în 2025
Ce salariu are, de fapt, un administrator de bloc în 2025

Această zi de sărbătoare are o serie de tradiții și superstiți de care majoritatea credincioșilor țin cont. Printre tradiții se numără următoarele:

  • Credincioșii merg la biserică și fac pomelnice în numele celor adormiți
  • Oamenii aprind lumânări și pun flori la mormintele persoanelor dragi
  • Se oferă pachete celor nevoiași

Printre superstițiile din această zi se numără următoarele:

  • Tradiția populară spune că sufletele celor adormiți coboară pe pământ în această zi de sărbătoare
  • Locurile de veci ale acestora trebuie să fie curate și îngrijite
  • Se recomandă evitarea certurilor în această zi
  • Femeile trebuie să umble cu capul acoperit

De asemenea, credincioșii care pregătesc pachete pentru cei adormiți trebuie să țină cont de anumite aspecte. În Sâmbăta Morților nu este bine să dai de pomană băuturi alcoolice, țigări sau lucruri care i-au aparținut persoanei decedate.

CITEȘTE ȘI:

Crăciunul acesta este ‘magic’! 25.12.2025, o aliniere unică în ultimii 100 de ani

Ce a pățit Mara Bănică în octombrie 2003, când a mers la pelerinajul Sfintei Parascheva? I-a schimbat complet viața

Tags:
Iți recomandăm
Ce probleme avea bărbatul care a sărit de la etaj, în Râmicu Vâlcea, și a murit. Ce a scris în biletul de adio lăsat iubitei
Știri
Ce probleme avea bărbatul care a sărit de la etaj, în Râmicu Vâlcea, și a murit. Ce a…
Sistemul SGR se va extinde, dacă proiectul din Parlament va fi aprobat. Ce vor mai recicla românii pe lângă sticle și doze
Știri
Sistemul SGR se va extinde, dacă proiectul din Parlament va fi aprobat. Ce vor mai recicla românii pe…
Turiștii sunt avertizați. Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului
Mediafax
Turiștii sunt avertizați. Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre persoanele afectate
Gandul.ro
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea...
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Senatul a adoptat proiectul care aduce modificări pentru protejarea victimelor violenței domestice. Proiectul merge la Camera Deputaților
Mediafax
Senatul a adoptat proiectul care aduce modificări pentru protejarea victimelor violenței domestice. Proiectul...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre persoanele afectate
Gandul.ro
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce probleme avea bărbatul care a sărit de la etaj, în Râmicu Vâlcea, și a murit. Ce a scris în ...
Ce probleme avea bărbatul care a sărit de la etaj, în Râmicu Vâlcea, și a murit. Ce a scris în biletul de adio lăsat iubitei
Sistemul SGR se va extinde, dacă proiectul din Parlament va fi aprobat. Ce vor mai recicla românii ...
Sistemul SGR se va extinde, dacă proiectul din Parlament va fi aprobat. Ce vor mai recicla românii pe lângă sticle și doze
Horoscop 28 octombrie 2025. Zodia care are probleme financiare
Horoscop 28 octombrie 2025. Zodia care are probleme financiare
Divorț neașteptat în lumea influencerilor! Au decis să își spună „Adio!”, după 8 ani de mariaj ...
Divorț neașteptat în lumea influencerilor! Au decis să își spună „Adio!”, după 8 ani de mariaj și patru copii
Gabriela Cristea a împlinit 51 de ani și Tavi Clonda i-a făcut o surpriză colosală: „Le are și ...
Gabriela Cristea a împlinit 51 de ani și Tavi Clonda i-a făcut o surpriză colosală: „Le are și el pe ale lui, dar nici nu le mai văd de…”
Când îți primești toți banii înapoi pentru vacanța stricată. Singura condiție impusă de CJUE
Când îți primești toți banii înapoi pentru vacanța stricată. Singura condiție impusă de CJUE
Vezi toate știrile
×