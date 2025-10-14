Ce a pățit Mara Bănică în octombrie 2003, când a mers la pelerinajul Sfintei Parascheva? I-a schimbat complet viața

În fiecare an, orașul Iași devine un adevărat locaș în perioada sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, 14 octombrie. Octombrie 2003 a fost însă un an deosebit pentru Mara Bănică, care a participat la eveniment, trăind experiențe care i-au schimbat perspectiva asupra vieții și a oamenilor din jur.

Temperatura extrem de scăzută nu i-a descurajat pe miile de pelerini care, încă din primele ore ale dimineții, se adunau în fața Catedralei Mitropolitane din Iași. Cozile imense se întindeau pe zeci de metri, iar frigul nu făcea decât să amplifice dificultățile celor care veneau pentru a se ruga la racla Sfintei Parascheva.

Ce a pățit Mara Bănică în octombrie 2003

Mara, acreditată pentru a transmite în direct fiecare oră a evenimentului, avea libertatea de a trece de gardurile de protecție fără restricții. Prima emisie live a început la ora șase dimineața, iar întreaga zi a fost marcată de transmisii constante, de la un grup de pelerini la altul.

În timp ce se pregătea pentru prima transmisiune, gândurile sale s-au îndreptat către familie. Era o perioadă dificilă acasă, iar dorința de a găsi o soluție pentru situația părinților era puternică. În acele momente, rugăciunea s-a transformat într-o speranță personală, în timp ce atmosfera de la pelerinaj, de o solemnitate impresionantă, oferea un cadru ideal pentru reflecție.

Un moment aparte a avut loc când o femeie în vârstă a cerut ajutor pentru a trece de gard. Jurnalista a simțit o chemare inexplicabilă și s-a întors să o ajute. Încet, cu pași măsurați, au ajuns la raclă, unde bătrâna s-a rugat pentru câteva clipe. După aceea, a fost condusă înapoi, în siguranță, în mulțime. Gestul, simplu, dar plin de semnificație, a lăsat o impresie puternică.

„In octombrie 2003 am fost la Iasi sa transmit din ora in ora pelerinajul de ziua Sfintei Parascheva. Stiu ca era frig tare si primul live l am avut la 6 dimineata, apoi din ora in ora. A fost singura data cand am ajuns chiar pe 14 octombrie. La Sfanta ne putem ruga oricand, desigur. Dar altceva vreau sa va povestesc. Aveam ceea ce se cheama acreditare-un carton pe care scria “presa” la gat si puteam trece de gardurile jandarmilor cand voiam. Inainte de primul live m am rugat la racla sa si gaseasca mama serviciu. Era o perioada grea la noi acasa. Apoi, ziua a curs. Stiu ca mi au dat niste credincioase ceai in cateva randuri si parca si ceva de mancare. Coada era imensa, pelerinii inghetau. Unii isi incercau “norocul” cu cate o “romaneasca” sa treaca in fata. Jandarmii, neclintiti. La un moment dat, o batrana ii cere unui jandarm s o lase. Am auzit o in timp ce ma indepartam. Habar n am ce anume, ce fel de resort m a trimis, atunci, inapoi, s o trec pe batrana acel gard. Am trecut o. Stiu ca am mers incet de tot, pana la Sfanta. S a rugat putin, apoi, parca si mai incet, am dus o inapoi, in multime, dincolo de gard. Venea la Sfanta de 50 de ani. Nu mai avea pe nimeni, ii murisera toti. Mi a zis ca are impresia ca e ultimul ei an in care vine. Ca nu mai apuca. La plecare, mi a multumit si mi a spus ca am inima buna. Cred cu tarie ca batrana nu a existat aievea. Cred ca era Sfanta si a vrut sa vada daca ma intorc. Daca o aud. Daca binele invinge raul. E o sarbatoare mare astazi. Sa i multumim lui Dumnezeu pentru ca ne iubeste si Sfintei Parascheva pentru bunatatea ei. Amin”, a transmis Mara Bănică pe Facebook.

