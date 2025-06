Când va fi înmormântată Adelina Teșu, adolescenta de 16 ani din Iași, care și-a pus capăt zilelor. Sora ei a făcut anunțul

Când va fi condusă pe ultimul drum Adelina, adolescenta din Iași care s-a sinucis la vârsta de 16 ani, înainte de Evaluarea Națională? Anunțul trist a fost făcut de Ionela, sora ei mai mare! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Durere nemărginită în Iași, după ce Adelina, o adolescentă de 16 ani, a decis să-și pună capăt zilelor înainte de proba la matematică din cadrul Evaluării Naționale. Fata a fost găsită fără suflare în curtea locuinței, lăsând în urmă multă suferință. Prietenii și rudele se pregătesc să o înmormânteze. Anunțul a fost făcut de sora ei, Ionela, prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare. Potrivit acesteia, tânăra va fi condusă pe ultimul drum sâmbătă, 28 iunie, la ora 11:00. Toți cei ce își doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați!

Primele informații arătau că presiunea examenului a împins-o pe tânără la gestul extrem. Cu toate acestea, dezvăluirile făcute de un coleg indică faptul că problemele familiale ar fi cântărit mai mult decât stresul școlar. Adelina ar fi vorbit de mai multe ori despre moarte, însă nimeni nu se aștepta la așa ceva.

„Nu are nicio treabă cu Evaluarea Națională, ea avea alte probleme. Nouă ne-a spus la școală că ea va muri și că vom scăpa de ea, dar știți cum e, noi făceam glume, așa, nu puteam să luăm în serios ce spune. Înainte cu vreo două ore să fie găsită. Am înțeles că s-a certat foarte tare cu sora ei. Ne mai spune că nu se înțelege cu ea, că se ceartă, că nu o lasă pe afară, că o ținea în casă doar să învețe și să stea cu copilul ei. Sora ei, Ionela, are o fetiță mică de vreo 5 ani, Adelina mai stătea cu ea”, a spus un coleg de-al adolescentei, conform bzi.ro.