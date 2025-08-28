Canicula revine în România! Domul de căldură ne va pârjoli: ce temperaturi vom avea în weekend

Revine căldura în România! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de caniculă, valabil pentru trei județe din țară. Potrivit specialiștilor, în unele zone, termometrele vor arăta chiar și 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic este accentuat.

Vineri, 22 august 2025, un ciclon a făcut dezastru în România. Vântul a fost extrem de puternic, iar furtuna cu gheață a produs mai multe pagube. Vremea a suferit deja o schimbare vizibilă, odată cu scăderea temperaturilor în toată țara. Dacă răcorirea s-a resimțit mai ales în vest, nord și centru, duminică, 24 august 2025, s-a extins și în restul regiunilor. Ei bine, acum specialiștii au anunțat că revine canicula.

Ce județe se află sub cod galben de caniculă, potrivit ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis un avertisment cod galben de caniculă pentru ziua de vineri, 29 august 2025. Atenționarea este valabilă în trei județe – Timiș, Arad și Bihor, în intervalul 12:00 – 21:00.

„Vineri (29 august) în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Meteorologii au anunțat temperaturi ridicate și joi, 28 august 2025, în Timiș și Arad. Termometrele vor arăta 35-36 de grade Celsius la umbră. Sâmbătă, valorile termice vor scădea ușor în vest și nord-vest, dar luni, vor fi din nou în creștere.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, sunt anunțate ploi, tunete, fulgere, intensificări de scurtă durată ale vântului și cantități de apă mai însemnate în Crișana, Banat și în Oltenia. Ulterior, precipitațiile ar putea ajunge și în Moldova, dar și în Dobrogea.

În Capitală, vremea se încălzește, în special în timpul zilei. Temperaturile sunt într-o ușoară creștere, însă Bucureștiul nu se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice. Specialiștii au anunțat că vineri, 29 august 2025, valorile termice se vor situa între 32 și 33 de grade Celsius.

Săptămâna următoare, 1-7 septembrie 2025, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, în special în cele sudice. Așadar, românii nu vor scăpa prea curând de căldură.

