Cântăreața din România care se mută cu fiicele în America! De ce a luat această decizie

Schimbare majoră în viața Andreei Antonescu! Artista a decis să părăsească România și să se mute din nou în Statele Unite, de această dată împreună cu cele două fiice ale sale. După ce și-a relansat cariera pe scenă și a bucurat publicul cu concerte în ultimii ani, fosta membră a trupei Andre a luat o hotărâre surprinzătoare, pe care a explicat-o chiar ea într-un podcast.

Invitată la „The News Man Podcast”, cântăreața a mărturisit că mutarea nu este doar o vizită, ci o relocare temporară. Decizia vine în primul rând pentru binele copiilor ei: fiica cea mare, Sienna, deja a început școala în SUA, iar Andreea urmează să plece curând și cu cea mică, Venice.

„Acelaşi pas îl voi face și acum (n.r. se va muta în America). Sienna a plecat deja în Statele Unite, pentru că începe școala acolo. Voi pleca și eu cu Venice în câteva săptămâni. Pentru o perioadă. Ne vom întoarce, cel mai probabil, în perioada sărbătorilor de Crăciun. (…) Consider că fetițele mele merită lucrul acesta. Consider că pentru ele trebuie să fac orice și sunt capabilă să plătesc orice preț pentru binele lor, și pentru o mamă e foarte important să știe că fetițele ei sunt pe un drum corect, frumos şi bun. Şi asta fac pentru ele. Da, sunt capabilă să renunţ la absolut orice pentru viitorul lor. Pentru o perioadă vom merge acolo din nou. Ele sunt foarte încântate”, a povestit Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu renunță la România

Deși recunoaște că are o viață stabilă și în România, artista este hotărâtă să pună pe primul loc viitorul fiicelor sale. Ea a subliniat că nu se simte neglijată în acest proces, ci, dimpotrivă, își împlinește rolul de mamă.

„Nu cred că ajung să mă neglijez. Nu neapărat că mă pun pe locul 2, ci mă gândesc mai mult la binele lor și la viitorul lor”, a mai spus artista.

Astfel, pentru următoarele luni, Andreea Antonescu își va construi viața departe de România, concentrându-se pe educația și fericirea fiicelor sale.

