De: Irina Rasoveanu 10/08/2025 | 23:38
Cântăreața din România care trăiește coșmarul oricărei mame! Fiica ei are osteomielita cronică
Probleme pentru fiica unei artiste/ Sursa foto: Facebook
O artistă de muzică populară a povestit momentele grele prin care a trecut. Fiica ei s-a confruntat cu o problemă gravă de sănătate. Este vorba despre o boală dură, osteomielita cronică. Timp de trei ani a căutat tratament, iar acum a ajuns pe mâinile medicilor din Italia. Află, în articol, toate detaliile!

Mirela Năsturică a vorbit deschis despre boala de care suferă fiica ei, Sara. Timp de trei ani a umblat din spital în spital și a căutat tratament pentru adolescentă în mai multe țări. Abia acum, artista a reușit să găsească o rază de speranță la o clinică specializată din Italia.

„Sara este bine acum, este tratată în Italia. Noi mergem la terapii, din trei în trei luni. Mulțumim bunului Dumnezeu că a găsit această cale și un remediu, o soluție, un tratament pentru diagnosticul ei. În România ni s-a dat doar un tratament pentru inflamații, care nu îi făcea bine. Era o pastilă care trata doar efectul, nu cauza”, a declarat Mirela Năsturică, potrivit Spynews.ro.

Cum se manifestă boala de care suferă fiica artistei

Mirela Năsturică a povestit că Sara a primit tratament în România timp de trei ani, însă a fost vorba doar de soluții temporare. În loc să se simtă mai bine, starea adolescentei se agrava. Astfel, artista și soțul ei s-au văzut nevoiți să găsească un loc unde fiica lor să poată fi tratată cu adevărat.

„Am tratat-o trei ani în România, cu acest tratament, am văzut că nu se poate face absolut nimic, starea Sarei se agravase din ce în ce mai mult. Și atunci a trebuit să găsim alte căi. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a adus-o alături pe doamna Sorina Pintea, dânsa ne-a îndrumat către această clinică. Sara este ok acum. Mai avem drumuri de făcut, însă Dumnezeu ne este alături”, a mai spus cântăreața.

Mirela Năsturică, alături de fiica ei/ Sursa foto: Facebook

Osteomielita cronică, boala de care suferă Sara, este o problemă a oaselor, care se inflamează și se pot rupe. Tânăra a fost extrem de puternică, ținând cont că nu a primit un tratament corespunzător. Până și medicii din Italia au fost uimiți de rezistența sa.

„Când am ajuns în Italia, medicii m-au întrebat cine a putut să o țină pe Sara, deoarece condiția ei fizică nu era bună, analizele etc. Mi-au spus că a venit într-o stare foarte gravă și m-au întrebat cum a rezistat acest copil. Am început să plâng și le-am spus că Dumnezeu mi-a ținut-o. Inițial, eu am fost îndrumată să ajung în Germania, am fost și în Turcia cu această problemă. Instinctul meu de mamă, am mers foarte mult pe instinctul meu, și pot spune că nu am dorit să rămân în clinicile respective, și bine am făcut. Diagnosticul Sarei se numește osteomielita cronică. Este o problemă a oaselor, în general, care se inflamează și se pot rupe”, a adăugat artista.

Citește și: Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: „Nu mai are nici 40 de kg”

