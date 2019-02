Cântăreaţa Katy Perry şi actorul Orlando Bloom s-au logodit de Valentine’s Day, cei doi publicând online o fotografie în care apar împreună şi în care artista arată un inel.

Perry şi Bloom au o relaţie din ianuarie 2016. S-au despărţit pentru o scurtă perioadă, pentru ca, în luna aprilie 2018, să redevină cuplu.

Născută pe 25 octombrie 1984, Katheryn Elizabeth Hudson, pe numele de scenă Katy Perry, este o cântăreaţă americană care a devenit cunoscută cu single-ul „I Kissed a Girl”, ce a ajuns în 2008 pe primul loc în topurile din peste 20 de ţări, inclusiv în Statele Unite şi Marea Britanie. Albumele şi single-urile sale au fost vândute în peste 90 de milioane de copii pe plan mondial. „Witness” (2017) este cel de-al cincilea material de studio lansat de cântăreaţă, anunță news.ro.

Născut pe 13 ianuarie 1977, în Canterbury (Marea Britanie), Orlando Jonathan Blanchard Bloom este actor cunoscut din filme ca „Elicopter la pământ!/ Black Hawk Down” (2001), „Troia/ Troy” (2004), „Regatul Cerului/ Kingdom of Heaven” (2005) şi „Cei trei muschetari/ The Three Musketeers” (2011). Actorul a interpretat şi rolul elfului Legalas din trilogiile „Stăpânul inelelor” şi „Hobbitul”, dar şi pentru rolul Will Turner în franciza „Piraţii din Caraibe”, în care a apărut alături de Johnny Depp. Din 2009 este ambasador itinerant al UNICEF.