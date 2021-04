Cântărețul Ben Adams, în vârstă de 39 de ani, fost membru al formației A1, și logodnica lui, Sara Skjoldnes, vor deveni pentru prima dată părinți.

Anunțul a fost făcut chiar de Ben, în cadrul unui podcast. Artistul a glumit că „își ia adio” pentru totdeauna de la libertate”, scrie Irishmirror.ie

„Suntem foartee fericcciți să vă anunțăm că vom avea un copil”, a mărturisit Ben Adams foarte entuziasmat. Momentan, cuplul nu a anunțat și ce sex va avea bebelușul.

Cine este Ben Adams

Benjamin „Ben” Edward Stephen Adams s-a născut la 22 noiembrie 1981 și este un cântăreț și compozitor britanic din Ascot, Anglia, cel mai bine cunoscut ca membru al trupei de băieți britanico-norvegieni A1.

Născut în Ascot, Adams a participat la Westminster Under School, unde a devenit corist șef al corului școlii. Ulterior, a urmat școala Bedales, plecând la vârsta de 16 ani, după ce și-a terminat GCSE – urile pentru a se alătura Charterhouse School .

Adams a fost membru al grupului boyband A1, care a câștigat un premiu BRIT în 2001 pentru cel mai bun debutant și a avut două single-uri numărul unu în Marea Britanie Singles Chart, ” Take On Me ” (melodia top-top care a devenit inițial celebră de și scris de trupa norvegiană a-ha ) și „ Same Old Brand New You ”, înainte de a se despărți în 2002.

