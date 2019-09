Cântărețul Bogdan Șeitan a murit la doar 31 ani. Cauza decesului

Este doliu în muzica populară din România. Cântărețul Bogdan Șeitan a murit la vârsta de 31 ani. Rudele, apropiații și colegii de breaslă sunt în stare de șoc și izbucnesc în plâns atunci când se gândesc că nu îl vor mai vedea niciodată și nu se vor mai putea bucura de vocea și talentul său.

Cântărețul Bogdan Șeitan a murit la 31 ani. Cauza decesului

Destinul a fost crud cu artistul de muzică populară Bogdan Șeitan… el s-a stins din viață la 31 de ani, în urma unei scurte suferințe, relatează spynews.ro. Regretatul interpret făcea parte din Ansamblul Folcloric “Ghiocelul” din Câmpina, dar și din Ansamblul Folcloric “Perinița” din Prahova.

“Va fi greu pentru noi toți să credem și să ne obișnuim cu gândul că Bogdan Șeitan nu va mai fi împreună cu noi. Membru de bază al Ansamblului folcloric «Perinița», al Centrului Județean de Cultură Prahova, solist și dansator, Bogdan era mereu prezent, mereu printre primii, mereu aproape de toți ceilalți. Ne vei lipsi mult… Bunul Dumnezeu să îți fie aproape…Știm, că ori de câte ori vor fi pe scenă, colegii tăi te vor purta în gând.. și noi de asemenea…” este mesajul transmis de oficialii de la Centrul Județean de Cultură Prahova pe pagina lor oficială de Facebook.

Cântărețul Bogdan Șeitan a început să cânte de la o vârstă fragedă. Într-un interviu mai vechi, el a vorbit despre dragostea pentru muzică: “Cum am scăpat de emoții? Am realizat că dacă devii una cu melodia, nu mai ai timp de emoții. Și am realizat că trebuie să-i fac pe oamenii care mă ascultă să simtă ce simt eu”.