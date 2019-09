Gestul emoționant făcut de rudele și apropiații lui Bogdan Șeitan la scurt timp de la moartea sa: “Să-ți fiu nașă la nuntă”

Rudele și apropiații lui Bogdan Șeitan au început pregătirile pentru ziua înmormântării regretatului artist, care a pierdut lupta la viață la 31 de ani. La scurt timp după ce cântărețul de muzică populară a murit, mulți dintre cei care l-au iubit au făcut un gest emoționant în memoria sa, iar unii dintre ei și-au scris suferința în mesaje sfâșietoare pe rețelele de socializare.

Gestul emoționant făcut de rudele și apropiații lui Bogdan Șeitan la scurt timp de la moartea sa

Multe dintre rudele și apropiații lui Bogdan Șeitan și-au schimbat pozele de la profilul de Facebook, dar și imaginile de copertă cu unele de doliu… Un tânăr frumos, talentat, mereu cu zâmbetul pe buze și dornic să ajute pe toată lumea… Așa rămâne Bogdan Șeitan în amintirea celor care l-au cunoscut, l-au iubit, l-au apreciat. Lavinia, una dintre prietenele apropiate ale artistului i-a scris o scrisoare extrem de emoționantă în care a menționat și discuția în care acesta i-a cerut să-i devină nașă.

“Nu mai am lacrimi, nu mai am cuvinte/Nu pot sa cred ca viata a fost atat de crunta/Nu pot sa nu îmi mai aduc aminte/Când vorbeam să-ți fiu nașă la nuntă/Când povesteam în curte la un suc/Câte-ți doreai sa realizezi în viață/Acum de vreau sa îți vorbesc, un’ sa ma duc?/Ce pot sa fac sa fim iar față-n față?/Am ales sa-mi strig în versuri durerea/Că și ție îți plăcea sa te exprimi în rime/Ce sa le spun la puisori de intreaba/ «- Când vine Bogdi pe la mine?»/– Bogdi a plecat departe dragii mamei/Acolo va fi veșnic fericit/Mulțumit și împăcat sufleteste/Că toată familia noastră l-a iubit! ????????????????” este mesajul scris de Lavinia Stanchi pe pagina ei de Facebook.

Mesaje triste în memoria cântărețului Bogdan Șeitan

Mesajele scrise în memoria tânărului solist de muzică populară au curs pe rețelele de socializare. Bogdan Șeitan va fi condus pe ultimul drum mâine, 14 septembrie, iar ceremonia de înmormântare va avea loc la Biserica “Sfânta Treime” din Câmpina, iar de aici, cortegiul funerar se va îndrepta spre cimitirul “Lumina”.

“Varul meu scump si drag, nu pot sa cred ca tocmai tu, de ce Dumnezeu te-a luat tocmai pe tine?! Imi pare rau sa cred ca tu, varul meu, nu mai esti printre noi. Ai fost un exemplu pentru toata lumea si te-a iubit toata lumea! Te iubesc si iti cer sa ai grija de noi de acolo, de Sus. Dumnezeu sa te aiba in grija Lui!”, “Bogdan… ne-a părăsit… El era puterea noastră, echilibrul, zâmbetul nostru cald, vocea cea cristalină care plăcea tuturor. A plecat spre lumina și pacea cea veșnică. De acum înainte ne va veghea pe toți și ne va cânta acompaniat de îngeri. Nu te vom uita niciodată, te vom iubi mereu frumosul și bunul nostru (…)”, “Dumnezeu să te odihnească în pace, Bogdan. Vei rămâne în sufletele noastre mereu. Drum lin către cealaltă lume, a veșniciei. Nu te vom uita niciodată”, “Se spune ca Dumnezeu ii cheama la el pe cei demni sa.i urmeze….Bogdan este cu El. Nu te vom uita.?”, “Ai cantat melodia si la nunta noastra, desi ai fost invitat, nu te-ai putut abtine sa nu canti. A fost o incantare pentru toata familia noastra! Si ai stat cu Andrei pana dimineata, desculti de la atata dans… atatea momente frumoase si petreceri la care am fost, glumele si momentele cand il imitai pe becali si mai cate. Asa o sa te tinem minte. Voce de aur, prieten drag!” sunt cinci dintre mesajele emoționante făcute publice de apropiații regretatului artist.

Bogdan Șeitan – biografie

Interpretul de muzică populară Bogdan Șeitan s-a născut pe 18 martie 1988 în Câmpina. El a absolvit Colegiul Tehnic “Constantin Istrati” și Facultatea de Științe Adminstrative. Pasiunea pentru muzică și dans a avut-o întotdeauna, dar nu credea că va ajunge pe o scenă, cu microfonul în mână, cântând în fața unui public. A făcut parte din corul liceului, iar acolo profesoara Simona Manta i-a descoperit talentul, potrivit campinatv.ro.

Pentru prima dată a cântat ca solist la Balul Bobocilor de la liceu și de aici a început totul. Într-un interviu mai vechi, el a vorbit despre dragostea pentru muzică: “Cum am scăpat de emoții? Am realizat că dacă devii una cu melodia, nu mai ai timp de emoții. Și am realizat că trebuie să-i fac pe oamenii care mă ascultă să simtă ce simt eu”.