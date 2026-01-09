Acasă » Știri » Căprioare în lumina farurilor. O poză rară cu Bianca Drăgușanu și Joe din Drumul Taberei

De: Paul Hangerli 09/01/2026 | 23:10
La CANCAN.RO a ajuns o raritate vintage, genul de poză pe care o vezi o dată la zece ani și apoi o cauți pe Google fără succes. O imagine de colecție, cu Bianca Drăgușanu, deja super-VIP la momentul respectiv, dar într-o perioadă în care nu toate aparițiile ei erau trase la indigo, și cu un personaj fulgerător de celebru, apoi dispărut în negura timpului: faimosul, dar mai nou necunoscutul Joe din Drumul Taberei. De pus în ramă. De păstrat. De povestit nepoților.

De ce Joe? Misterul poreclei

Nu vă întrebați de ce era poreclit Joe, ne-am întrebat noi. Ori de la Joe le Taxi melodia Vanessei Paradis, ori de la Hey Joe- Jimi Hendrix. Alte variante nu prea vedem.
O fi fost omul taximetrist? Poate chiar în Franța? Că așa se lăuda: că a fost la muncă în Franța și că, la întoarcere, s-a apucat serios de imobiliare.

„Până acum un an și jumătate, am locuit în Franța, am plecat din România din cauza crizei economice. Când m-am întors în țară m-am apucat să construiesc un cartier rezidențial în Domnești și pe care aproape l-am vândut. Din cele 26 de vile ale cartierului, am vândut deja 22, la prețul de 67.000 de euro una. Acum mă apuc să construiesc alt cartier, în aceeași zonă.”

Discurs de om hotărât. Sau, cel puțin, de om care știe să vorbească bine.

Căprioare în lumina farurilor

Poza asta chiar așa ar trebui să se numească: „Căprioare în lumina farurilor”. Cei doi sunt undeva pe o margine de șosea. Noaptea. Întuneric beznă. Din spate vine o mașină cu farurile aprinse. Ciudată alegere pentru o plimbare romantică, dar perfectă pentru un cadru care rămâne.

El era la cămășuță relax, desfăcută doi nasturi să i se vadă crucea de la gât, mânecile suflecate ca să se vadă ceasul, sneakerși în picioare și pantaloni gri. Look-ul perfect de agățat antilope – sau căprioare, poftim – prin Dorobanți.

Bianca? Primul lucru care sare în ochi: lesa din mână. Poate așa îl plimba ea pe Joe? Glumim. Probabil îl scoseseră pe ăla micu’, vreun bișon sau pekinez. Doar că ăla micu’ nu se vede nicăieri în poză. O fi fost negru ca noaptea.Adidași, pantaloni de trening Adidas, bustieră din care aproape că sare bustul, șapcă trasă pe ochi să nu o vadă paparazzi, geacă de piele în mână. Stil urban, perfect echilibrat între Dorobanți și cartier.

Relația lor? Exact, dar exact ca o căprioară în lumina farurilor. Sprintenă. Ai pus frână, ai claxonat și… a zbughit-o.

Bianca Drăgușanu și Joe din Drumul Taberei, sursa- Arhiva CANCAN.RO

Joe din Drumul Taberei, la un pas de Cotroceni

Joe n-a fost doar un personaj de poză. Era să fie combinat serios.
Elena Băsescu a pus ochii pe Ionuț Daniel Gheorghe, cunoscut ca Joe. Cei doi s-au îndrăgostit, iar Joe, băiatul din Drumul Taberei, a fost prezentat de presa tabloidă drept posibil viitor ginere al lui Traian Băsescu.
Doar că relația n-a fost pe placul președintelui. Se spune că Traian Băsescu a angajat oameni ca să afle cine este cu adevărat Joe, după ce au apărut zvonuri despre afaceri dubioase și informația că tânărul ar fi tatăl unei fetițe.
După mai multe discuții cu tatăl ei, Elena Băsescu a înțeles că Joe nu e pe placul familiei, așa că au început să se vadă pe ascuns. N-a ținut mult. Relația s-a stins, iar EBA a fost nevoită să-l uite.
Ionuț Daniel Gheorghe, băiatul din Drumul Taberei, a avut o vreme potențialul de a deveni ginerele șefului statului. Dar, ca multe povești din epoca aia, a ars repede și a dispărut.
Poza rară cu Bianca plimbând un Joe în noapte cu lesa în mână este încă în arhiva CANCAN.RO
Din când în când, mai iese la lumină ca să ne aducă aminte că Bucureștiul monden a fost, la un moment dat, exact așa: faruri, asfalt, VIP-uri și personaje care au trecut ca un fulger.

CITEȘTE ȘI: Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va lua decizia”

Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: „Nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea”

