Care a fost cea mai crâncenă perioadă a Elisabetei Turcu? „Nici după 6 ani nu m-am vindecat”

Odată cu aflarea unei vești dureroase, viața Elisabetei Turcu a luat o întorsătură neașteptată. Din postura veselă de artist complet, Elisabeta s-a transformat într-o persoană cu responsabilități majore. Pe vremea când abia cunoscuse succesul, mama interpretei s-a îmbolnăvit de o boală incurabilă, ce a pus stop la fericire întregii familii.

Deși programul Elisabetei Turcu era mai mereu încărcat, artista făcea tot posibilul să se împărtă între viața profesională și cea personală. Timp de doi ani Elisabeta Turcu a depus toate eforturile necesare pentru a-i oferi mamei sale o viață liniștită. Inclusiv soțul interpretei de muzică populară a contribuit la îngrijirile femeii. Mama Elisabetei Turcu a semnificat o adevărată sursă de inspirație pentru cântăreața de folclor. Imediat după pierderea laturii materne, cântăreața a așternut pe hărtie versurile piesei ”Mama, înger păzitor”.

„Atunci mi-am cunoscut mama cu adevărat!”

Cântecul Elisabetei Turcu a avut un mare impact emotional asupra publicului, ajungând rapid în topul preferințelor. Nici măcar anii nu au reușit să vindece rănile sufletului. Ultimele clipe petrecute alături de mama sa, i-au oferit Elisabetei Turcu amintiri de neegalat, cu care își hrănește dorul până în ziua de astăzi. Drept moștenire, cântăreața a primit din partea mamei sale, o mulțime de ii lucrate manual pe care le spală și

Artista a mărturisit că nu s-a vindecat încă de suferința provocată de moartea mamei sale: „Când s-a îmbolnăvit mama, a fost o perioadă de doi ani de zile cât am ținut-o la mine. Atunci mi-am cunoscut mama cu adevărat. Am dormit cu ea în pat și mi-a povestit atâtea lucruri pe care eu nu le știam. Când a plecat dintre noi, a lăsat sub pernă două batistuțe pe care și acum le păstrez. Odată cu plecarea ei, parcă s-a rupt ceva în sufletul meu. A îngrijit-o și soțul meu ca pe un bebeluș. Imediat după ce a murit mama am scris versurile la cântecul ”Mama, înger păzitor”. Nici după 6 ani nu m-am vindecat”, a declarat Elisabeta Turcu în cadrul emisiunii „Folclorul sub lupă”.

