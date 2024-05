Care a fost ultimul mesaj postat de Ionela, tânăra moartă în accidentul din Vaslui. Și George, logodnicul cu care avea nuntă peste câteva zile, s-a stins din viață

Ionela, George și Irinel s-au stins din viață în urma accidentului petrecut în Vaslui. Duminică, 18 mai 2024, cei trei tineri au avut parte de un sfârșit tragic, în timp ce circulau pe două motociclete. Tânăra în vârstă de 25 de ani și logodnicul ei, George, se pregăteau să se căsătorească vineri. Acum, familiile fac pregătirile pentru a-i conduce pe ultimul drum. Pe rețelele de socializare, tânăra postase un ultim mesaj, înainte de producerea accidentului.

Este durere fără margini în familia tinerilor care au sfârșit tragic în accidentul care a avut loc pe 19 mai 2024. Irinel, Ionela și George au murit în incidentul rutier de pe DN 24, la granița dintre județele Iași și Vaslui. Doi dintre tinerii care au decedat, Ionela și George, urmau să se căsătorească vineri. Acum, familia se pregătește de înmormântare.

Înainte să aibă loc tragedia, Ionela, tânăra care urma să se căsătorească cu George, publicase o ultimă postare. În luna octombrie, tânăra, care împărtășea pasiunea către motoare, a notat un mesaj în dreptul unei imagini cu mai mulți prieteni și două motociclete. A transmis un mesaj optimist, spunând că viața este o „călătorie frumoasă”. Câteva luni mai târziu, însă, nimeni nu s-ar fi gândit că o tragedie se va abate asupra familiilor tinerilor.

Familiile sunt îngenuncheate de durere și se pregătesc de ceremonia funerară, pentru a-i duce pe ultimul drum pe cei trei tineri. În spațiul public, rudele și apropiații au transmis mesaje prin care își expun durerea pe care o simt acum.

„Era un băiat deosebit un iubitor de viaţă, îmi pare atât de rău. Nu îmi venea să cred, nu credeam că i se poate întâmpla vreodată aşa ceva”, „O fată cuminte, respectuoasă, nu mai am cuvinte. N-am dormit toată noaptea, aseară am aflat. Doar la ea m-am gândit”, „Nu mai suntem oameni de când am aflat. E prea mare durerea”, sunt o parte din mesajele transmise de rude.