Care e cea mai fidelă zodie și care este cea mai infidelă. Cât de loial ești, în funcție de zodia ta

De: Irina Vlad 21/03/2026 | 13:43
Potrivit astrologilor, zodia sub care te-ai născut poate influența anumite calități cu care te-ai născut sau pe care le-ai dobândit de-a lungul vieții. Fidelitatea și loialitatea sunt trăsături pe care mulți le caută (fie la propria lor persoană, fie la parteneri, prieteni, familie etc), însă puțini știu că zodia joacă un rol destul de important în acest context. 

Noi am analizat fiecare zodie pentru a afla cine merită cu adevărat încrederea ta. Astrologii susțin că trăsăturile de loialitate sunt puternic influențate de semnul zodiacal, iar unele zodii ies clar în evidență. Descoperă în tabelul de mai jos care zodii sunt considerate cele mai fidele și care au tendința de a „călca strâmb” într-o relație de iubire.

Cea mai fidelă zodie

Zodiile în sine nu stabilesc fidelitatea și infidelitatea într-o relație, însă anumite trăsături generale ale lor pot influența modul în care o persoană se comportă. Pentru a vedea care este cea mai fidelă zodie, am analizat trăsăturile, calitățile și defectele caracteristice fiecărei zodii în parte. Pentru fiecare, am definit un coeficient de fidelitate, de la 1 stea (cea mai infidelă) la 5 stele (cea mai fidelă).

BERBEC: 2** – Zodie caracterizată prin impulsivitate și orientată spre noutate, poate acționa fără să se gândească prea mult al consecințe.

TAUR: 5* – Cea mai stabilă și loială zodie, când se implică, o face pe termen lung.

GEMENI: 2* – Foarte curios și schimbător, are nevoie de stimulare constantă, astfel își pierde interesul.

RAC: 4* – Atașat emoțional și protector, rar trădează dacă se simte în siguranță.

LEU: 3* – Fidel dacă primește atenție și validare, astfel poate căuta în altă parte.

FECIOARĂ: 4* – Devotată și serioasă, dar uneori prea analitică și rece emoțional.

BALANȚĂ: 2* – Indecisă și atrasă de armonie, poate evita conflictele chiar și în moduri discutabile.

SCORPION: 4* – Intens și loial, dar predispus la gelozie și jocuri de putere.

SĂGETĂTOR: 1* – Cea mai independentă zodie, evită angajamantele stricte și iubește libertatea.

CAPRICORN: 4* – Serios și responsabil, tratează relațiile ca pe un angajament important.

VĂRSĂTOR: 2* – Detașat și nonconformist, pune libertatea personală înaintea regulilor relației.

PEȘTI: 3* – Empatic și romantic, dar uneori evaziv sau confuz în sentimente.

Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie care își rezolvă toate problemele în 2026

Zodiile care renasc după Paște. Își iau viața în piept și nu mai privesc înapoi

Iți recomandăm
Cum arată noul iubit al Alinei Mădălina. Influencerița a avut parte de clipe dificile în ultima perioadă
Știri
Cum arată noul iubit al Alinei Mădălina. Influencerița a avut parte de clipe dificile în ultima perioadă
O bătrână din Italia a lăsat badantei sale o sumă uriașă de bani. Ce s-a întâmplat apoi
Știri
O bătrână din Italia a lăsat badantei sale o sumă uriașă de bani. Ce s-a întâmplat apoi
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui. Un om a murit, 14 au ajuns la spital
Mediafax
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui....
Poveste incredibilă în Brazilia: cel mai bătrân om din lume, descoperit întâmplător într-un azil
Gandul.ro
Poveste incredibilă în Brazilia: cel mai bătrân om din lume, descoperit întâmplător într-un...
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce și-a tocat averea de 125.000.000 de dolari
Adevarul
Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce...
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre Europa
Mediafax
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre...
Parteneri
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Click.ro
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Digi 24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui...
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
Digi24
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat,...
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public,...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Mașina legendară pe care Armata o retrage după 70 de ani
go4it.ro
Mașina legendară pe care Armata o retrage după 70 de ani
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Poveste incredibilă în Brazilia: cel mai bătrân om din lume, descoperit întâmplător într-un azil
Gandul.ro
Poveste incredibilă în Brazilia: cel mai bătrân om din lume, descoperit întâmplător într-un azil
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Clipe de groază pentru familia prezentatoarei TV. Fiul Marei Bănică, agresat de un profesor!
Clipe de groază pentru familia prezentatoarei TV. Fiul Marei Bănică, agresat de un profesor!
Cum arată noul iubit al Alinei Mădălina. Influencerița a avut parte de clipe dificile în ultima ...
Cum arată noul iubit al Alinei Mădălina. Influencerița a avut parte de clipe dificile în ultima perioadă
BANCUL ZILEI | O femeie se trezește după operație
BANCUL ZILEI | O femeie se trezește după operație
O bătrână din Italia a lăsat badantei sale o sumă uriașă de bani. Ce s-a întâmplat apoi
O bătrână din Italia a lăsat badantei sale o sumă uriașă de bani. Ce s-a întâmplat apoi
Cine o face să se simtă mai bine acum pe Andreea Popescu, după ce a divorțat. ”Doar atât vreau ...
Cine o face să se simtă mai bine acum pe Andreea Popescu, după ce a divorțat. ”Doar atât vreau să vă spun”
Româncă stabilită în Italia a câștigat lozul cel mare, iar apoi a fost dată dispărută
Româncă stabilită în Italia a câștigat lozul cel mare, iar apoi a fost dată dispărută
Vezi toate știrile