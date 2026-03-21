Care e cea mai fidelă zodie și care este cea mai infidelă. Cât de loial ești, în funcție de zodia ta

Potrivit astrologilor, zodia sub care te-ai născut poate influența anumite calități cu care te-ai născut sau pe care le-ai dobândit de-a lungul vieții. Fidelitatea și loialitatea sunt trăsături pe care mulți le caută (fie la propria lor persoană, fie la parteneri, prieteni, familie etc), însă puțini știu că zodia joacă un rol destul de important în acest context.

Noi am analizat fiecare zodie pentru a afla cine merită cu adevărat încrederea ta. Astrologii susțin că trăsăturile de loialitate sunt puternic influențate de semnul zodiacal, iar unele zodii ies clar în evidență. Descoperă în tabelul de mai jos care zodii sunt considerate cele mai fidele și care au tendința de a „călca strâmb” într-o relație de iubire.

Cea mai fidelă zodie

Zodiile în sine nu stabilesc fidelitatea și infidelitatea într-o relație, însă anumite trăsături generale ale lor pot influența modul în care o persoană se comportă. Pentru a vedea care este cea mai fidelă zodie, am analizat trăsăturile, calitățile și defectele caracteristice fiecărei zodii în parte. Pentru fiecare, am definit un coeficient de fidelitate, de la 1 stea (cea mai infidelă) la 5 stele (cea mai fidelă).

BERBEC: 2** – Zodie caracterizată prin impulsivitate și orientată spre noutate, poate acționa fără să se gândească prea mult al consecințe.

TAUR: 5* – Cea mai stabilă și loială zodie, când se implică, o face pe termen lung.

GEMENI: 2* – Foarte curios și schimbător, are nevoie de stimulare constantă, astfel își pierde interesul.

RAC: 4* – Atașat emoțional și protector, rar trădează dacă se simte în siguranță.

LEU: 3* – Fidel dacă primește atenție și validare, astfel poate căuta în altă parte.

FECIOARĂ: 4* – Devotată și serioasă, dar uneori prea analitică și rece emoțional.

BALANȚĂ: 2* – Indecisă și atrasă de armonie, poate evita conflictele chiar și în moduri discutabile.

SCORPION: 4* – Intens și loial, dar predispus la gelozie și jocuri de putere.

SĂGETĂTOR: 1* – Cea mai independentă zodie, evită angajamantele stricte și iubește libertatea.

CAPRICORN: 4* – Serios și responsabil, tratează relațiile ca pe un angajament important.

VĂRSĂTOR: 2* – Detașat și nonconformist, pune libertatea personală înaintea regulilor relației.

PEȘTI: 3* – Empatic și romantic, dar uneori evaziv sau confuz în sentimente.

