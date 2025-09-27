Care este cea mai periculoasă trecere de pietoni din București, de fapt

România continuă să conducă un top deloc onorant: cu aproape 1.500 de victime anual, țara noastră este pe primul loc în Uniunea Europeană la accidente rutiere grave. Capitala nu face excepție: aici, șoferii grăbiți, neatenți și pietonii care traversează neregulamentar transformă zilnic intersecțiile orașului în adevărate capcane. Iată care sunt cele mai periculoase treceri de pietoni!

Doar de la începutul anului, în București au fost raportate peste 100 de accidente grave în intersecții, iar 9 oameni și-au pierdut viața. Brigada Rutieră a identificat cel puțin 15 puncte negre pe harta orașului, însă unul dintre ele atrage atenția în mod special.

Treceri de pietoni periculoase din București

Potrivit unei analize publicate de Bucurestiul.ro, intersecția dintre Strada Zețarilor și Strada Baciului, din Sectorul 5, este considerată „cea mai periculoasă trecere de pietoni și intersecție din Capitală”. Aici s-au înregistrat cele mai multe accidente în care victimele au fost pietonii, motiv pentru care locul a ajuns să fie văzut drept un adevărat punct critic.

Totuși, nu este singura zonă cu risc crescut. Într-o hartă a punctelor negre realizată de Brigada Rutieră, și intersecția dintre Splaiul Independenței, Șoseaua Orhideelor și Șoseaua Grozăvești apare ca una extrem de problematică, la fel ca și zona Calea 13 Septembrie – Șoseaua Panduri, unde doar în 2024 au fost înregistrate 10 accidente grave și 17 persoane rănite.

Datele oficiale lipsesc când vine vorba de un clasament clar al fiecărei treceri de pietoni, însă analiza arată că intersecția Zețarilor – Baciului este una dintre cele mai periculoase zone pentru pietoni din București. Până la implementarea unor măsuri de siguranță rutieră mai stricte, trecerile de pietoni din aceste puncte rămân un risc major pentru toți cei care se aventurează să traverseze strada.

