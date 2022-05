Care este cel mai mare regret al Oanei Roman. Nimeni nu a ştiut acest lucru până acum

Oana Roman și-a deschis sufletul în fața fanilor şi a vorbit despre unul dintre cele mai mari regrete ale sale. Spre surprinderea celor care o urmăresc acesta este legat chiar de copii. Mai exact, fiica lui Petre Roman a mărturisit faptul că în tinereţe priorităţile ei erau altele, iar din acest motiv nu şi-a dorit niciodată să fie mamă.

Oana Roman a declarat că nu a avut această dorință până la vârsta de 30 de ani, apoi lucrurile s-au schimbat radical. De asemenea, la un moment dat, vedeta a ajuns în punctul în care a crezut că Dumnezeu nu o să o mai ajute să îşi ţină copilul în braţe, deoarece mult timp a spus că nu îşi doreşte acest lucru.

„Când eram foarte tânără nu mi-am dorit copii. A fost una din marile greșeli a vieții mele. Eu până la 30 de ani am considerat că nu vreau copii, că prioritățile mele sunt altele și apoi am ajuns în punctul în care să cred că Dumnezeu că nu o să mă mai ajute să am copii tocmai pentru că am greșit când eram tânără”, a declarat Oana Roman în urmă cu ceva timp.

Oana Roman vrea să se mute în Franța

În urmă cu câteva luni, Oana Roman și-a anunțat urmăritorii de pe rețelele de socializare că ar vrea ca până la sfârșitul anului să părăsească țara.

Pe pagina sa de Instagram, Oana Roman și-a arătat compasiunea față de generația actuală, care a trecut printr-o pandemie și acum trece și printr-un război. Vedeta a spus că este îngrijorată de războiul care tocmai ce a pornit în Ucraina, deoarece România este la doar câteva kilometri distanță.

„Practic, singurul lucru pe care mi-l doresc este să reușesc anul ăsta să îmi pregătesc plecarea, să am puterea necesară să plec din țară. Să mă duc într-o comună, într-un sat mic, mic și să renunț la toate nebunia asta care începe să mă apese din ce în ce mai tare. Să mă ocup de orice într-un sat mic din sudul Franței”, a mai spus vedeta pe Instagram.

Sursă foto: Instagram