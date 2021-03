Care este, de fapt, relația dintre Silviu și Mihaela Prigoană. Soția politicianului: „Primii ani au fost așa …”

Silviu și Mihaela Prigoană s-au căsătorit în 2016 iar de atunci viețile lor au căpătat un alt sens. Partenera de viață a lui Silviu Prigoană și-a deschis sufletul și a vorbit despre mariajul pe care-l are cu acesta, dar și ce obstacole au întâmpinat în toți acești ani.

Mihaela Prigoană se poate considera o femeie împlinită, căci are alături de ea un bărbat determinat și care știe cum să facă lucrurile să funcționeze.

„Primii ani au fost puțin așa… până s-a acomodat, fără soție. Nu a fost simplu, dar parcă suntem dintotdeauna împreună. El este ca și un copil acum, se bucură din orice, e fericit. Faptul că eu sunt aproape de el, noi mergem la plimbare împreună, mâncăm, povestim, citim. El spune că sunt fata lui mult visată. A fost un om hotărât la viața lui.”, a declarat Mihaela Prigoană pentru Antena Stars

În ceea ce privește relația cu mama politicianului, Mihaela Prigoană susține că s-a înțeles de minune cu ea de la prima întâlnire.

„Cred că Silviu semănă mai mult cu mama, dar are parte mult și de la tatăl lui. Tatăl lui este un om mai calm, își face timp să analizeze lucrurile. Silviu este mai vulcanic. Eu când am venit în 2015 la București și am venit acasă la Silviu, el era acolo împreună cu soțul ei și făceau niște controale medicale și când m-a văzut, am stat puțin, am povestit și mi-a spus un lucru pe care nu o să-l uit niciodată, niște cuvinte foarte frumoase >. A fost o femeie foarte minunată.”, a mai declarat soția lui Silviu Prigoană.

