Care este de fapt relația lui Adrian Minune cu ginerele său. ”Indiferent câtă avere sau bogăție ar avea…”

Celebrul manelist se pregătește să devină bunic, în curând, însă nu are deloc emoții, pentru că ginerele său este un soț excepțional și are grijă să o ajute pe Karmen cu tot ce are nevoie.

Invitați în platoul emisiunii lui Dan Capatos, Adi Minune şi soţia sa au vorbit la XNS despre ginerele lor, dar şi despre relaţia pe care fiica sa o are cu Bogdan Căplescu. Manelistul şi soţia lui sunt în culmea fericirii pentru că urmează să devină bunici şi spun că bărbatul fiicei lor este un soţ excepţional, dar şi tatăl perfect.

“La mine în telefon este trecut Bogdan, băiatul meu mai mare. Este un băiat excepţional, indiferent câtă avere sau bogăţie ar avea. El se trezeşte din somn, îşi face lecţiile pentru facultate, el şi munceşte. Da, am zis să fie pentru mine cineva să mă apare ( n.r Bogdan va deveni avocat) şi aşa pentru că, în ziua de azi, e o modă! E o modă să mac-mac-mac! Opinia mea e că s-au cunoscut foarte bine“, a spus Adi Minune la XNS.

“Este un soţ foarte grijuliu cu Carmen. O iubeşte enorm de mult. De când se trezeşte până adoarme o sună să vadă ce face, cum se simte. A mers împreunpă cu ea de fiecare dată la medic, la analize, la ecografii, adică este soţul şi ginerele perfect“, a spus soţia lui Adi Minune.