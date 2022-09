Care este motivul pentru care Alex Velea și Antonia nu s-au căsătorit încă: „Am încercat să-i facem față”

Alex Velea a dezvăluit care este realul motiv pentru care el și Antonia au tot amânat să facă nunta în acest an. Artistul i-a uimit pe urmăritorii săi în momentul în care a dat din casă mai mult decât ar fi trebuit într-o emisiune de televiziune.

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din România, motiv pentru care mulți dintre fanii lor au dorit să știe când va veni ziua în care își vor oficializa relația și în fața lui Dumnezeu. Răspunsul a venit chiar din partea artistului, care a fost dispus să facă dezvăluiri neașteptate.

Alex Velea dezvăluie motivul pentru care a amânat nunta cu Antonia

După o perioadă în care au avut concerte peste concerte și au fost nevoiți să își facă apariția în mai multe locuri, Alex Velea și Antonia par mai liniștiți. Cântărețul a acceptat invitația de a-și face apariția în platoul de la Antena Stars, unde a vorbit despre relația sa și despre o posibilă căsătorie.

Se pare că cei doi îndrăgostiți stabiliseră deja ziua în care își doreau să aibă loc cununia civilă și cea religioasă, doar că au fost nevoiți să amâne momentul. Concertele din această vară, precum și alte probleme care au tot intervenit, i-au făcut pe Velea și pe partenera sa să renunțe pentru moment la ideea unei nunți. Totuși, artistul nu exclude varianta ca până la finalul anului acest eveniment foarte important să aibă loc, susținând că își va ține fanii la curent cu orice posibilă schimbare.

„Am avut o dată programată, dar istovitoare în același timp. Încă nu am stabilit, pentru că am avut amândoi orarul destul de aglomerat și am încercat să-i facem față. În curând sper (n.r.:că o va vedea pe Antonia în rochia de mireasă). Nu știu dacă până la sfârșitul anului, dar veți afla cu siguranță”, a mărturisit cântărețul.