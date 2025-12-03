Care este numele real al celebrei cântăreţe INNA. Ce scrie în buletinul ei, de fapt

Puțini știu care este numele real al artistei INNA, una dintre cele mai iubite cântărețe din România, cu un succes fulminant atât pe plan național, cât și internațional. De la Turcia și până în Statele Unite, fanii ei vin la concerte și cântă vers cu vers hituri precum „Hot”, „Amazing” sau „Deja Vu”, melodii care au propulsat-o pe scena internațională încă din vremurile în care piesele în limba engleză erau mai puțin populare în România.

Totuși, INNA nu este chiar numele său real. Într-un interviu acordat cu ani în urmă, artista a dezvăluit că pe numele său adevărat se numește Elena Alexandra Apostoleanu.

De unde şi-a primit INNA numele de scenă

Sub acest nume, cântăreața a cucerit inimile fanilor cu vocea sa suavă și cu energia pieselor dance care au devenit emblematice pentru cariera sa. Mai mult, artista a povestit că numele de scenă „INNA” a fost inspirat de bunicul său, care obișnuia să o strige astfel încă din copilărie, transformând un apelativ afectuos într-un brand internațional recunoscut în întreaga lume.

„Pe mine mă cheamă Elena Alexandra, iar INNA vine din partea lui tataie, care obișnuia să îmi spună așa”, povestea artista, în urmă cu mai mulți ani.

Ajunsă la 38 de ani, INNA a mărturisit că drumul spre succes nu a fost deloc ușor și că au existat momente în care a vrut să renunțe.

„Au fost multe momente delicate. Momente care atunci mi se păreau catastrofale, care mă dureau, care mă făceau să mă îndoiesc de mine și de calea mea, chiar și răutăți din partea unor oameni. Cu timpul, crescând ca om, dar și ca artist, maturizându-mă, mi-am dat seama că pur și simplu, totul a făcut parte din procesul meu de a deveni cine sunt astăzi și nu regret. Au fost momente în care mi-a venit să renunț, dar am avut mereu oamenii potriviți lângă mine, cum ar fi managerul meu Lucian, care îmi dădea încredere că problemele care apăreau erau doar un obstacol, nu un sfârșit de drum.”, a mărturist aceasta.

INNA, în continuare vulnerabilă în ciuda anilor de experienţă

„Chiar și acum când am atâția ani de carieră, mai am momente de îndoială, momente în care nu sunt 100% sigură de anumite lucruri, dar cum spuneam, e important să te înconjori de oameni alături de care să construiești și în care să ai încredere. Deși îmi place să fiu prevăzătoare, să mă pregătesc din timp, uneori iau lucrurile așa cum vin și le gestionez pas cu pas, să nu mă încarc foarte tare și să pun prea multă presiune pe mine.”, a mai spus cântăreața.

CITEŞTE ŞI: Inna a ordonat, Deliric a executat! Iubitul nu a avut nicio șansă!

Inna a făcut show în fața bisericii Sacre-Coeur din Paris. Turiștii au scos imediat telefoanele să filmeze momentul