Acasă » Știri » Care este numele real al celebrei cântăreţe INNA. Ce scrie în buletinul ei, de fapt

Care este numele real al celebrei cântăreţe INNA. Ce scrie în buletinul ei, de fapt

De: David Ioan 03/12/2025 | 19:01
Care este numele real al celebrei cântăreţe INNA. Ce scrie în buletinul ei, de fapt
Care este numele real al celebrei cântăreţe INNA
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Puțini știu care este numele real al artistei INNA, una dintre cele mai iubite cântărețe din România, cu un succes fulminant atât pe plan național, cât și internațional. De la Turcia și până în Statele Unite, fanii ei vin la concerte și cântă vers cu vers hituri precum „Hot”, „Amazing” sau „Deja Vu”, melodii care au propulsat-o pe scena internațională încă din vremurile în care piesele în limba engleză erau mai puțin populare în România.

Totuși, INNA nu este chiar numele său real. Într-un interviu acordat cu ani în urmă, artista a dezvăluit că pe numele său adevărat se numește Elena Alexandra Apostoleanu.

De unde şi-a primit INNA numele de scenă

Sub acest nume, cântăreața a cucerit inimile fanilor cu vocea sa suavă și cu energia pieselor dance care au devenit emblematice pentru cariera sa. Mai mult, artista a povestit că numele de scenă „INNA” a fost inspirat de bunicul său, care obișnuia să o strige astfel încă din copilărie, transformând un apelativ afectuos într-un brand internațional recunoscut în întreaga lume.

Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință
Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Pe mine mă cheamă Elena Alexandra, iar INNA vine din partea lui tataie, care obișnuia să îmi spună așa”, povestea artista, în urmă cu mai mulți ani.

Ajunsă la 38 de ani, INNA a mărturisit că drumul spre succes nu a fost deloc ușor și că au existat momente în care a vrut să renunțe.

„Au fost multe momente delicate. Momente care atunci mi se păreau catastrofale, care mă dureau, care mă făceau să mă îndoiesc de mine și de calea mea, chiar și răutăți din partea unor oameni. Cu timpul, crescând ca om, dar și ca artist, maturizându-mă, mi-am dat seama că pur și simplu, totul a făcut parte din procesul meu de a deveni cine sunt astăzi și nu regret. Au fost momente în care mi-a venit să renunț, dar am avut mereu oamenii potriviți lângă mine, cum ar fi managerul meu Lucian, care îmi dădea încredere că problemele care apăreau erau doar un obstacol, nu un sfârșit de drum.”, a mărturist aceasta.

INNA, în continuare vulnerabilă în ciuda anilor de experienţă

 „Chiar și acum când am atâția ani de carieră, mai am momente de îndoială, momente în care nu sunt 100% sigură de anumite lucruri, dar cum spuneam, e important să te înconjori de oameni alături de care să construiești și în care să ai încredere. Deși îmi place să fiu prevăzătoare, să mă pregătesc din timp, uneori iau lucrurile așa cum vin și le gestionez pas cu pas, să nu mă încarc foarte tare și să pun prea multă presiune pe mine.”, a mai spus cântăreața.

CITEŞTE ŞI: Inna a ordonat, Deliric a executat! Iubitul nu a avut nicio șansă!

Inna a făcut show în fața bisericii Sacre-Coeur din Paris. Turiștii au scos imediat telefoanele să filmeze momentul

Tags:
Iți recomandăm
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume
Știri
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară…
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Știri
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate
Mediafax
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost...
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
Gandul.ro
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson:...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu...
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a...
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Mediafax
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui...
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez -...
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
go4it.ro
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
Gandul.ro
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din ...
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Incendiu la Promenada Mall din Capitală! Oamenii au fost evacuați de urgență
Incendiu la Promenada Mall din Capitală! Oamenii au fost evacuați de urgență
Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO
Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO
BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției
BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției
Incendiu la un târg de Crăciun din Capitală! O căsuță din lemn a aras ca o torță
Incendiu la un târg de Crăciun din Capitală! O căsuță din lemn a aras ca o torță
Vezi toate știrile
×