Narcisa Birjaru este marea câștigătoare a show-ului culinar ”Chefi la Cuțite”, sezon 9. După câștigarea ediției emisiunii, viața ei s-a schimbat radical din anumite puncte de vedere! Pe de altă parte, multe persoane își doresc să afle detalii din intimitate. Narcisa Birjaru și soțul ei sunt căsătoriți de zece ani. Recent, ea a făcut dezvăluiri din viața personală despre căsnicie și familie.

Cei doi sunt căsătoriți de zece ani și se iubesc la fel ca-n prima zi! Narcisa Birjaru a devenit soție când aceasta avea vârsta de 14 ani, iar decizia nu a regretat-o nicio secundă. Ea și soțul ei, Alex, au construit o relație frumoasă, bazată pe multă încredere și respect. În cadrul unui interviu, Narcisa a povestit amănunte din intimitate, despre viața de cuplu, despre căsnicie și iubire.

„Da, m-am căsătorit la 14 ani cu soțul meu. Pentru mine, căsătoria a fost un moment foarte frumos, căci a fost alegerea mea. Am norocul să am niște părinți foarte deschiși, care au încredere totală în mine. Și ei, ca și mine, s-au căsătorit tot devreme, pe la vârsta de 15 ani. Anul acesta împlinesc 26 de ani de căsătorie și sunt la fel de uniți ca în prima zi”, a mărturisit Narcisa pentru Viva.ro.

De-a lungul timpului, Narcisa și Alex au întâmpinat obstacole, însă întotdeauna au știut cum să treacă peste ele și, așa cum mărturisește și ea, ”iubirea învinge întotdeauna”. De asemenea, cei noi nu au plănuit nimic pentru ”nunta de aluminiu” (10 ani de la căsătorie), însă este un ”sentiment aparte” când se gândește ce drum lung a parcurs alături de persoana pe care o iubește.

Narcisa a mai mărturisit că există discuții, ca-n orice cuplu, fie că este vorba despre iubire sau prietenie: ”Eu și soțul meu ne iubim mult și vrem să îmbătrânim împreună, să trecem peste toate posibilele greutăți și să ne bucurăm amândoi de viață unul lângă celălalt”. Și, ca să se întregească tabloul iubirii, Narcisa a vorbit și despre posibila apariție a unui copil în viața lor: ”Cu siguranță venirea unui copil pe lumea asta ar fi ultima bucată dintr-un puzzle perfect!”.

Narcisa, criticată din cauza tatuajului dedicat lui Scărlătescu

Câștigătoarea ”Chefi la cuțite” a fost luată la rost de fani, după ce a publicat tatuajul nou pe contul său de Instagram. Narcisa Birjaru și-a făcut un desen simbolic, cu semnătura chefului Cătălin Scărlătescu. De asemenea, tânăra și-a tatuat și numele lui Speak, alături de alte elemente.

„După cum am promis @iamspeak cuvântul e cuvânt, vreau să-ți multumesc pentru încrederea pe care m-ai făcut să o am in mine și pentru minunatul om care ești (…) @chef_catalin_scarlatescu, Fiind mentorul meu perfect semnătura ta nu avea cum sa lipsească te 💜🙏”, a scris Narcisa Birjaru pe Instagram.

Fanii, însă, au criticat-o pe Narcisa și au îndemnat-o să fie originală. Asta pentru că… Riki, concurentul din echipa lui Sorin Bontea, a fost primul care și-a tatuat, în semn de apreciere, autograful primit într-o seară de la mentorul său

