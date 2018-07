Care este salariul lui Dragoș Dolănescu, deputat în Parlamentul din Costa Rica: ”Rămân cu…”

Dragos Dolănescu este deputat în Parlamentul din Costa Rica și toată lumea s-a întrebat cât câștigă fiul regretatului Ion Dolănescu. Ei bine, răspunsul vine chiar de la Dragoș Dolănescu! (Promotiile zilei la monitoare )

Dragoș Dolănescu și-a văzut visul cu ochii, în urmă cu câteva luni atunci când a câștigat împreună cu partidul său suficiente voturi cât să ajungă în Parlamentul din Costa Rica. Iar, de atunci, viața lui s-a schimbat.

”Încep munca la ora 9 și termin la ora 21.00. Apoi sunt numai al familiei. Nu-mi permit să plec în nicio vacanță, pentru că avem mult de lucru. Și-mi doresc să-mi fac treaba bine.”, a mărturisit Dragoș Dolănescu pentru libertatea.ro.

Ei bine, curioșii s-au întrebat care este salariul pe care îl ia pe lună Dragoș Dolănescu. Răspunsul vine chiar de la fiul regretatului Ion Dolănescu.

"10.000. Dar din cei 10.000 de dolari, cât am salariu, rămân cu 7.000 de dolari după ce-mi plătesc toate taxele. E o sumă frumoasă, mult mai mare decât cea de psiholog. Salariul nu se va mări însă în următorii patru ani pentru niciun deputat. Toți am semnat pentru asta, mai alex ca milităm pentru scoaterea mai multor taxe.", a mai spus Dragoș Dolănescu.

Ce face Dragoș Dolănescu cu averea moștenită

Dar din dar se face rai – aşa spune o binecunoscută vorbă românească. Pe acest principiu se bazează şi Dragoş Dolănescu care s-a hotărât să doneze o parte din avere, în scopuri caritabile.

„Aştept să iasă actele de la tribunal, o să îmi plătesc taxele. O să donez unul din pamânturi în scopuri caritaile. Aş vrea să se construiască un cămin pentru copii sau oameni în vârstă. Nu am trăit de pe urma tatălui meu. Din casa din Sinaia aş vrea să se facă un hotel sau restaurant, să închiriez. Oricum, nu sunt prea grabit. Cel mai important este să donez unul din pământuri, i-am promis lui tata (…) Primul lucru pe care îl fac de obicei este să vin la tata. Deja s-a terminat procesul, care a durat în jur de 8 ani de zile. Am venit să îmi pun toate actele în regulă, să îmi plătesc impozitele şi să mă întorc în Costa Rica, să încep campania electorală", a spus Dragoş Dolănescu, la o emisiune tv.