Care este starea de sănătate a Elenei Merișoreanu! Artista este internată la Matei Balș. „Cred că mai stau o săptămână-două”

De câteva zile Elena Merişoreanu este internată la Matei Balș, după ce a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. Cântăreața este atent monitorizată de medici, iar starea ei de sănătate este una stabilă. Deși previziunile medicilor în ceea ce o privește sunt optimist, artista crede că va mai rămâne în spital pentru o perioadă lungă.

Inițial Elene Merișoreanu a crezut că a contactat o banală răceală, însă lucrurile s-au dovedit mai grave. Pentru că a început să se simtă din ce în ce mai rău aceasta a chemat salvarea și a fost transportată la spital. Se pare că deși era vaccinată cu schema completă, Elena Merișoreanu a contactat totuși virusul. (CITEȘTE ȘI: ELENA MERIȘOREANU, DEZVĂLUIRI TULBURĂTOARE DE PE PATUL DE SPITAL: ”SPER SĂ MĂ AJUTE DUMNEZEU SĂ SCAP”)

Acum, artista se află în continuare internată la Matei Balș, iar starea ei este un stabilă. Primește tratament și este atent supravegheată.

„Mă simt destul de bine. Nu am avut nevoie de oxigen, nu am făcut febra, mi au făcut doar perfuzii cu tratament anti-Covid19. Situația e mult mai buna de când am venit. Eu deși am vaccinurile făcute, se pare că tot l-am luat, însă dacă nu le aveam poate aveam o stare mai grava.

Boala se ameliorează destul de repede. Acum a venit doamna doctor și mi au spus ca totul e spre bine. Deci cred că mai stau o săptămână-doua, nu știu.”, a spus Elena Merișoreanu, la Antena Stars.

Cum s-a infectat artista

Elena Merișoreanu nu știe exact de unde a contactat virusul SARS-CoV-2, însă crede că l-a luat de la evenimentele la care a participat. Aceasta recunoaște că nu a fost foarte precaută și a interacționat cu diverși oameni.

„E de unde am luat? De la filmări sau de la evenimente, că știți cum e… Toți să te pupe, să facă poze…”, a spus Elena Merișoreanu.

(VEZI ȘI: ELENA MERIȘOREANU, DECLARAȚII FRAPANTE DESPRE BIANCA DRĂGUȘANU ȘI INTERVENȚIILE ESTETICE EXAGERATE: “O ADMIR. MĂ ENERVEAZĂ CÂND LE VĂD CU «GOGOȘILE» ÎN GURĂ”)