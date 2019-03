Carmen Brumă a dezvăluit dieta care te ajută să slăbești până la 5 kilograme pe săptămână

Pe lista rezoluțiilor din acest an se află și aceea de a scăpa de câteva kilograme în plus? Ei bine, în ajutorul tău vine Carmen Brumă, care a dezvăluit recent o dietă care te ajută să slăbești până la 5 kilograme pe săptămână. Nu mai e un secret pentru nimeni că fosta prezentatoare TV este expertă în regimuri alimentare care dau rezultate. De altfel, pe multe dintre ele le-a folosit chiar ea. E drept, vedeta are un trup de zeiță la 41 de ani și pentru că face sport, nu doar că e atentă la alimentație.

Regulile dietei care te ajută să slăbești până la 5 kilograme într-o săptămână

– Se beau zilnic până la 2 litri apă;

– Se beau zilnic 2-3 căni de ceai la alegere: verde, păpădie, cozi de cireșe, flori de soc;

– Cafeaua și ceaiul se beau fără zahăr și fără lapte;

– Ca dulce, se mănâncă 2 lingurițe de miere;

– Cina se ia cu 4 ore înainte de culcare;

– Este interzisă pâinea din făină albă.

Planul regimului recomandat de Carmen Brumă

LUNI

Dimineață: pâine prăjită – 2 felii, urdă – 100g, roșii -1 buc, cafea simplă sau ceai;

Prânz: piept de la grătar (de mărimea unei palme), salată de varză;

Seară: supă de legume – 300ml (fără cartofi, mazăre, fasole);

MARȚI

Dimineață: ouă fierte – 2, pâine prăjită – 1 felie, cafea simplă sau ceai;

Prânz: pulpe de pui la grătar – 2 buc (fără pieliță), salată de legume proaspete;

Cină: legume la grătar (dovlecel – 1buc, ardei – 1buc);

MIERCURI

Dimineață: iaurt natural, fulgi de ovăz – 4 linguri, cafea simplă sau ceai;

Prânz: friptură de curcan (de mărimea unei palme), sote de broccoli;

Seara: supă de roșii, âine – 1 felie;

JOI

Dimineață: brânză cu smântână (2%) – 100g, ardei gras, cafea simplă sau ceai;

Prânz: peste la cuptor sau abur (de mărimea unei palme), legume;

Cină: salată grecească (roșii, salată verde,ceapă, 5 măsline, brânză feta – o felie de 2 degete ca grosime și lungime);

VINERI

Dimineață: omletă din 2 ouă fără ulei, pâine prăjită – 2 felii, cafea simplă sau ceai;

Prânz: cartof copt cu coajă – 1 buc, salată de varză albă;

Seară: piept de pui la grătar ori la cuptor sau abur (de mărimea unei palme), salată de legume proaspete;

SÂMBĂTĂ

Dimineață: pâine cu hummus (pastă de năut) – 2 felii, cafea simplă sau ceai;

Prânz: mușchi de vită la grătar – 100g, salată de varză albă;

Cină: morcovi cruzi stropiți cu suc de lămâie și ulei de măsline – 2 buc;

DUMINICĂ – Orice!

Carmen Brumă și Mircea Badea au un copil împreună

Carmen Brumă este recunoscută pentru stilul de viaţă sănătos pe care-l duce, dar şi pentru silueta de invidiat pe care o are. Ea trăieşte o poveste de dragoste cu Mircea Badea, cu care are o relaţie de peste 10 ani. Ei au devenit părinți pentru prima dată pe 13 mai 2014. La naștere, Vlad avea 3,430 kg, 51 cm și a luat nota 10. Carmen s-a făcut remarcată în televiziune graţie emisiunilor pe care le-a prezentat.