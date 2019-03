Carmen de la Sălciua a răbufnit la adresa lui Culiță Sterp: “Atât!”

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp vor deveni peste câteva săptâmâni foști soți, însă fanii tot îi asociază împreună, la fel și reacțiile și acțiunile lor. Cântăreața a răbufnit la adresa bărbatului, din cauza unui comentariu, care a afectat-o foarte tare.

”Dedicată lui Culiță Sterp”, a fost comentariul care a scos-o din sărite pe Carmen de la Sălciua. ”Aș vrea să încetați din a mai asocia tot ce cânt cu o situașie din trecut! Eu cânt și melodii de tristețe, și melodii de fericre pentru cei care se regăsesc în ele! ATÂT!”, a fost replica pe care Carmen de la Sălciua.

Oficial, cei doi artiști nu au divorţat încă, deşi Carmen de la Sălciua a declarat că e singură şi disponibilă. “Am 26 de ani, viaţa de-abia de acum începe. Ţi-o mai iei câteodată! Nu e fosta! Nu stăm împreună! A spus că am divorţat, că e o femeie liberă, dar nu e aşa. Nu există posibilitatea unei împăcări. Eu sunt decis sută la sută să nu mai fim împreună. Au fost multe chestii. Au fost probleme, ne-am împăcat, am trecut peste. Am greşit cu ceva. Nu e adevărat ce s-a spus la TV. Un prieten bun, comun. Noi ne certam, ea vorbea cu el. El o dădea pe consolări”, a mărturisit Culiţă Sterp în cadrul emisiunii lui Teo Trandafir.

Carmen de la Sălciua, pe mâna medicului estetician

La 30 de ani, Carmen de la Sălciua vrea să își corecteze cearcănele, apărute după numeroase nopți fără somn, iar dezvăluirea ei a venit după ce un fan i-a făcut un compliment, însă, în același timp i-a spus că nu crede că nu are implant cu silicon. Mesajul acestuia a fost: “Nu pot să cred că nu ai silicoane la cum arăţi”.

Fosta soție a lui Culiță Sterp i-a răspuns imediat și a subliniat că nu își dorește să aibă un bust mai mare, preferând să rămână așa cum a înzestrat-o Mama Natură. “Mulţumesc. Nu intenţionez să-mi fac nicio ajustare la nivelul bustului. Sunt bine aşa. Suntem frumoase şi dacă nu suntem plastic. Îndrăznesc să-mi fac ceva la faţă pentru a corecta nopţile nedormite, cearcăne, dar atât”, a spus Carmen de la Sălciua pe Instagram.

În prezent, cântăreața trăiește o poveste de dragoste alături de Cosmin Isăilă, un tânăr din Sibiu. Și fostul soț și-a refăcut viața și se iubește cu o blondă focoasă.