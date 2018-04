Carmen de la Sălciua este sătulă de toți cei care îsi dau în fiecare zi cu părerea despre viata ei. Indrăgita artistă a postat un mesaj tăios pe Facebook la adresa celor care o critica. Carmen de la Sălciua și soțul ei, Culiță Sterp, se bucură de aprecierea unui număr impresionant de fani și de un real succes, pe care l-au obținut într-un timp foarte scurt. Cei doi sunt însă și criticați.

Sătulă de mesajele negative și jignitoare la adresa ei și a soțului, Carmen a luat atitudine și a răbufnit. Consideră că așa zisși ei ”fani” care o jignesc și o judecă au o viață foarte tristă!

“Strânge pietrele pe care le arunca alții în tine…ele sunt începutul unui piedestal”. Mă simt fericită, îmi place să vad cum se topesc unii și altți ca untul la soare de grija noastră (și nu e vreun soi de mândrie, dacă vor începe unii iară că eu sunt mândra, arogantă, etc., bla bla bla.) Sunt cat se poate de modesta și nu vreau sa conving pe absolut nimeni de asta! Oamenii spun ce vor, gândesc ce vor, judecă ce vor. Muncesc atât de mult, încât uneori mă intâlnesc cu mine pe hol și nu ma recunosc! Beau magneziu mai mult decât beau apă, iar casa mea e pe patru roti, și nu, nu mă laud, e purul adevăr! Sunt femeie și una foarte Strong! Pe toate grupurile și site-urile vad numai frustrați care stau, se plictisesc pe acasă, pun filmulețe, jignesc, postează comentarii, ca saxu nu e bun, că vocea e nu știu cum, că formația nu e ok, că acolo ai zis așa, că de ce nu ai zis altfel? Pe bune? Toți care ne ascultă sunt surzi? Crezi că cineva bagă mâna în buzunarul cuiva să-i ia banii? Stați liniștiți, fiecare om care ne apreciază face asta din placere. Nu i-am amenințat noi pe toți, să ne urmarească și ei de frică fac vizualizări! Mai sunt unii care spun “Aaa poi aștia plătesc la Youtube să facă vizualizări!Perucile mele pot infirma treaba asta, adică asta ar suna gen: ”dau bani să ma aprecieze lumea”!” Niciodata in istorie! Încă ceva, toate melodiile care sunt pe Youtube, cu videoclipuri, sunt compuse linie melodica și text de mine! Nu e ca și când iau totul de-a gata și mă pun numai în fața camerei și mă hizlesc! Tot ce judecati voi, se numșste MUNCĂ… nu apăsat pe taste! Nu am jignit niciodată pe nimeni, nu am avut treaba niciodată cu nimeni, deși pe unii dacă-i scuturi bine (continuarea se subânțelege)! Vedeți-vă de viață dacă aveți una, că ghici? Nu mor caii când vor câinii. Și pe cei care ne iubiți și ne apreciați îi salutăm și îi respectam și nu pentru că ne iubesc! Ci pentru că un om bun oferă bine și emană bine nu sta sa judece pe alții.”, a scris revoltată Carmen de la Sălciua pe rețeaua de socializare.

Noua lor piesă, un real succes

Carmen de la Sălciua și soțul ei, Culiță Sterp, au toate motivele sa fie în al nouălea cer de bucurie. Melodia lor, „Banii sau iubirea”, a ajuns în topul celor mai populare clipuri de pe Youtube.

„Locul 2. Mulțumim din tot sufletul! Nu știu dacă există bucurie mai mare decât să te simți iubit! Vă mulțumim vouă pentru tot! Prin muzica, vă putem dovedi și noi recunoștința față de toată aprecierea și susținerea voastră! Tot ce facem are un singur scop: să ajungă la inimile voastre! Și știu că ajunge pentru că mulți de aici, de pe paginile noastre, gândesc și simt la fel cu noi! Vă iubim! Și melodia asta va ajunge pe locurile fruntașe, tot datorită vouă!”, a mai scris Carmen de la Sălciua pe Facebook.