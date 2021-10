Carmen de la Sălciua se iubeşte cu un bărbat însurat? Cum se apără artista

Carmen de la Sălciua, implicată într-un triunghi amoros? Artista este acuzată de soţia actualului său partener că i-ar fi distrus căsnicia. Blondina a făcut primele declaraţii şi a spus partea sa de adevăr în acest scandal.

Emanuela Bianca l-a cunoscut pe soţul său în urmă cu trei ani, iar de doi ani sunt căsătoriţi. Femeia a făcut acuzaţii dure la adresa celebrei interprete, după ce a aflat că partenerul său are o relaţie cu acesta.

Femeia a dezvăluit faptul că artista i-ar fi destrămat căsnicia și din cauza ei partenerul ei de viață vrea să divorțeze de ea.

„El a plecat în vacanță cu această femeie. I-am recunoscut portofelul în acele fotografii pe Instagram, dar am aflat de câteva zile că are o relație cu ea. Mi-a spus să-i dau divorțul că vrea să stea cu ea. S-au cunoscut la un eveniment, unde el a mers singur iar ea a cântat. Am încercat să îmi salvez căsnicia, dar se pare că el avea idei clare de atunci.

Au mai fost multe discuții între noi, dar niciodată nu s-a ajuns să ceară divorțul. Acum că e cu ea, vrea să fie liber”, a declarat Emanuel Bianca la Acces Direct.

„Iubitul meu a încheiat orice socoteală cu femeia asta. Nu am destrămat nicio familie”

După ce femeia a povestit toate aceste lucruri, Carmen de la Sălciua a reacţionat. Artista spune că lucrurile stau cu totul diferit, iar ea nu are nicio implicare în despărţirea cuplului.

Se pare că, actualul iubit al cântăreţei era deja despărţit de Emanuela Bianca, ba chiar i-ar fi cerut divorţul înainte ca ei doi să înceapă o relaţie.

„Iubitul meu a încheiat orice socoteală cu femeia asta. N-am nicio legătură cu cearta lor. Eu nu apar în viața oamenilor care au încă socoteli, dacă un om de exemplu îl întâlnesc și el este într-un proces de divorț, asta nu înseamnă că eu nu mi-am asumat relația. Sunt o femeie iubită, nu are legătură, dacă unii oameni nu sunt făcuți să funcționeze împreună, asta nu înseamnă că trebuie să pună etichete celui de-al treilea.

Eu sunt o femeie chiar foarte asumată, dacă simt că un om este sincer și spune adevărul, stau să-l ascult. A fost foarte sincer cu mine, din moment ce actele de divorț s-au înaintat înainte ca eu să fiu în ecuația asta. Nu sunt eu de vină, n-am nicio treabă cu probleme celor din jurul meu. Fiecare trebuie să le rezolve, așa cum și eu trecut printr-un divorț. Nu am destrămat nicio familie”, a declarat Carmen de la Sălciua la un post de televiziune.

Sursă foto: Instagram