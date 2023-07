Carmen Grebenișan a rămas marcată profund de experiența Survivor România! Blondina încă nu își revine după experiența din Dominicană

Carmen Grebenișan s-a numărat printre curajoșii ce au acceptat provocarea Survivor România 2023. Blondina a făcut parte din echipa Faimoșilor și a pășit încrezătoare în competiția din Dominicană. A rezistat până în ultima zi, însă nu se aștepta ca întreaga experiență să o marcheze atât de tare. La mai bine de cinci luni după terminarea concursului, influencerița încă nu a reușit să se întoarcă la viața cotidiană.

În cadrul unui interviu recent, Carmen Grebenișan a mărturisit că experiența Survivor România a marcat-o profund. Luni de zile, blondina a fost nevoită să trăiască în jungla din Dominicană în condiții grele. Însă a intrat în competiție cu un scop și deși nu mulți îi dădeau șase a reușit să ajungă până în etapa finală. A făcut față tuturor provocărilor, a fost aplaudată de multă lume, însă revenirea la viața normală este grea.

La mai bine de cinci săptămâni după terminarea show-ului Survivor România, Carmen Grebenișan este încă marcată profund de tot ce a trăit în jungla din Dominicană. Pe lângă problemele de sănătate cu care s-a ales, blondina spune că încă nu a putut să își intre în ritm. Se simte în continuarea debusolată și îi vine greu să se readapteze la viața cotidiană.

„Realist, nu mi-am intrat încă în ritm, trebuie să fiu sinceră. Simt că încă mă adaptez – la ideea de a posta constant ceea ce fac, de a mă gândi la planurile pe următoarele zile, la a-mi face un calendar pe ore. În acest moment, îmi doresc să stau acasă, alături de Alex, soțul meu, și să avem timp pentru noi. De altfel, răspund la acest interviu din Spania, din prima noastră vacanță de la revenire. Simțeam nevoia să fugim puțin și încă să nu fiu nevoită să răspund la mailuri sau telefoane”, a declarat Carmen Grebenișan, potrivit viva.ro.

Carmen Grebenișan, în punctul de a renunța la Survivor România

Este clar că în cele șase luni pe care le-a petrecut departe de casă, Carmen Grebenișan a resimțit puternic dorul de cei dragi. Mai mult, blondina a dezvăluit că a existat un moment în timpul competiției în care s-a gândit serios să renunțe și să plece acasă.

Influencerița este extrem de apropiată de soțul ei și de persoanele dragi, iar faptul că nu a vorbit cu ele luni de zile a pus-o la pământ. A fost la doar un pas de a renunța la tot și a ceda. Însă, Faimoasa a reușit să își găsească puterea necesară și să meargă mai departe.

„A fost un moment în care dorul de casă, de ai mei și dorința de a reveni la ale mele au fost puternice, dar am realizat că eu nu cedez, că nu sunt genul de persoană care fuge. Am intrat în Survivor cu o dorință clară: să rămân eu, să-mi testez limitele. Și am făcut asta zi de zi, probă cu probă și experiență cu experiență. Nu a fost ușor, dar asta mi-a plăcut. Eu am rămas sinceră și asumată de la un capăt la altul și mă bucur că cei de acasă au rezonat cu mine, m-au votat atunci când eram nominalizată și mi-au dat ocazia să ajung până la final”, a mai spus Carmen Grebenișan.

