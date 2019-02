Carmen Harra, ce tragedie. Soțul ei a murit. „Știam de la început când va muri”

În urmă cu 9 ani, Carmen Harra a trecut printr-o tragedie îngrozitoare. Și-a pierdut soțul. Însă este cutremurător faptul că ea a știut, timp de 27 de ani, că sufletul-pereche nu va ajunge la vârsta de 60 de ani.

Celebra clarvăzătoare a trebuit să trăiască peste douăzeci de ani cu certitudinea că soțul ei nu va atinge vârsta de 60 de ani. ”Era un sentiment intens”, declară ea, rememorând perioada în care soțul ei trăia.

„L-am cunoscut pe soţul meu după două zile şi ne-am căsătorit după trei săptămâni. Eram noi doi împotriva lumii. Era un sentiment intens, care a continuat şi după trecerea lui în nefiinţă. Soţul meu venea cu florile la uşă. Eu fac calcule şi am ştiut de la început când va muri. Ştiam că el nu va depăşi vârsta de 60 de ani. Aveam lacrimi în ochi şi îi spuneam în glumă sau în serios că el trăieşte mai mult decât mine”, a spus Carmen Harra la „Răi da Buni”.

Virgil, soțul lui Carmen Harra, a murit la 59 de ani, din cauza cancerului la plămani. Cei doi au trei fete impreună, iar bărbatul a fost întotdeauna o prezentă discretă. Carmen și Virgil s-au cunoscut în Statele Unite ale Americii (SUA) și s-au indrăgostit la prima vedere. Dragostea prezicătoarei pentru soțul său s-a păstrat și după decesul acestuia, din anul 2009.

„Îngerul meu din Ceruri, te voi iubi întotdeauna. Dragostea nu moare niciodată”, a fost mesajul pe care Harra l-a postat în dreptul fotografiei cu soțul ei.

Carmen Harra, previziuni sumbre pentru 2019

Carmen Harra susține că viața românilor în plan social se va schimba. Totodată, susține că nu vor exista pierderi de vieți omenești în acest an.

„Anul 2019 este guvernat de cifra 3 și de planeta Jupiter. Va fi un an de stabilitate, dacă ne gândim la Biblie, la Cruce, la Sfânta Treime, triughiul este cel mai stabil element. Anul acesta va fi un an de rezoluție, în care multe dintre lucrurile începute în 2018 se vor rezolva în 2019. La 30 de ani de la Revoluție, o să vedem o manifestație puternică în România, o schimbare de Guvern, de regim, așa cum nu am mai văzut din 1989. Asta nu înseamnă că vor muri oameni, nu înseamnă că vor fi împușcături, dar anul acesta întreaga lume va fi zguduită pe plan politic. 2019 va intra în istorie, la fel cum a făcut-o 1989, vom avea parte de niște schimbări incredibile!”, a spus Carmen Harra.

