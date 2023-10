Carmen Harra face previziuni sumbre după declanșarea conflictului din Israel: „Este cifra războiului, divinitatea ne avertizează”

După declanșarea conflictului din Israel, Carmen Harra a făcut câteva previziuni sumbre. Clarvăzătoarea este de părere că totul o să se termine curând, însă dacă acest lucru nu o să se întâmple, anul 2024 o să fie unul negru pentru toată lumea. Ce spune Carmen Harra despre situația actuală?

Hamas a lansat sâmbătă, 7 octombrie, o ofensivă militară asupra Israelului, care deja a făcut numeroase victime. Peste 600 de persoane au fost ucise în timpul atacurilor multiple, iar mișcarea palestiniană a luat peste 100 de prizonieri. De asemenea, și partea palestiniană a anunțat 370 de morți. În acest context sumbru, suprapus cu războiul din Ucraina, i-a făcut pe mulți să se gândească dacă nu cumva un război mondial este pe cale să izbucnească. Carmen Harra a făcut câteva predicții în acest sens.

„Este cifra războiului, divinitatea ne avertizează”

Având în vedere tot ce se întâmplă, Carmen Harra nu a stat pe tușă și a făcut câteva previziuni legate de conflictul din Israel. Potrivit spuselor acesteia, cei care se tem de un al treilea Război Mondial se pot liniști. Clarvăzătoarea a dezvăluit că situația tensionată și atacurile nu o să dureze mai mult de două săptămâni. În acest timp, ambele forțe vor lansa ofensive puternicie, însă lucrurile se vor liniști.

„Eu cred că acest conflict se va atenua, poate o să dureze o săptămână, două, nu știu exact, dar nu va dura mult, se va aplana conflictul. Israelul va ataca, la rândul lui, va avea ajutoare din partea Americii, Turciei, deci să nu vă fie frică, nu asta duce la al treilea Război Mondial”, a spus Carmen Harra.

Însă, clarvăzătoarea a venit și cu vești proaste. Aceasta a subliniat că totuși pericolul există. Se pare că în cazul în care conflictul din Israel se va extinde și nu se va termina în acest an, atunci viitorul nu o să arate prea roz.

Carmen Harra a spus că dacă intrăm în anul 2024 sub influența acestui război, atunci ne putem aștepta la ce e mai rău, căci unul mondial o să izbucnească. Clarvăzătoarea a vorbit despre un război mondial dur cum „omenirea nu a cunoscut niciodată”. Însă, pentru moment nu trebuie să ne facem griji, prezicătoare fiind sigură că războiul din Israel o să fie aplanat în curând.

„Problema este că toate războaiele mondiale au început sub cifra 5. Asta este cifra războiului, divinitatea ne avertizează și vorbește sub o cifră, care ne spune ce se va întâmpla. Dacă intrăm în 2024 sub influența acestui război, atunci un război mondial de proporții cum n-a cunoscut omenirea niciodată se va declanșa, pericolul există, doar că altele vor fi circumstanțele. Dar eu văd că acest conflict se aplanează, eu folosesc niște calcule care ne arată cât de periculos este momentul”, a mai spus Carmen Harra.

