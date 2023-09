Faimoasa Carmen Harra anunță marea schimbare în România. Ce urmează să se întâmple până la sfârșitul anului 2023

Carmen Harra vine cu noi previziuni despre soarta românilor. Potrivit supelor clarvăzătoarei, a două jumătate a anului 2023 aduce surprize mari, iar schimbări radicale se anunță. Carmen Harra a făcut o serie de noi previziuni și spune ce se va întâmpla în următoarea perioadă.

Se pare că soarta românilor este pe cale să se schimbe, s-au cel puțin asta anunță Carmen Harra. Situațiile tensionate par că se liniștesc și o să pășim către un nou episod, unul concentrat pe liniștirea spiritelor și evoluție. Ce anunță Carmen Harra pentru a doua jumătate a anului 2023?

Carmen Harra, noi previziuni

După ce a prevăzut, revolte mari precum greva profesorilor și ieșirea la suprafață a problemelor din azile de bătrâni, Carmen Harra anunță că urmează vremuri mai liniștite pentru români. A doua jumătate a anului 2023 readuce echilibrul.

Conform clarvăzătoarei, lucrurile se mai așează și se pornește spre un nou început. Carmen Harra a vorbit despre o nouă economie mondială și o monedă unică internațională. Mai mult, se pare că următoarele luni o să fie pentru români unele de revelație și se anunță și o schimbare a clasei politice românești.

„Energetic, este o perioadă care calmează lucrurile și aduce echilibru în lume. Este însă o jumătate de an considerat numărul lui Dumnezeu pentru că intrăm în spațiu. Mai mult ca oricând, facem descoperiri epocale, pornim spre o nouă economie. Spre o nouă monedă unică internațională, ne organizăm într-o altă direcție.

Este un an de revelație, este un an în care restructurăm conceptele greșite. Parcă ne iluminăm în această jumătate de an. O să pornim într-o altă direcție. Pentru români, surprize, persoane noi la guvernare. Dorința de a scăpa de vechii conducători, care cred că se va manifesta în a doua jumătate a lui 2023. Per total e o perioadă în care vom avea mai multe bucurii. Mai multă liniște, mai puțină suferință”, a declarat Carmen Harra, potrivit ego.ro.

Carmen Harra, un viitor sumbru

Dacă pentru a doua jumătate a anului 2023 lucrurile par că se așează, Carmen Harra prevede totuși și un viitor sumbru. În următorii ani problemele economice la nivel global se vor accentua și nu vom scăpa de ele până în anul 2029.

„Dar anul care vine are o forță, parcă o forță divină neobișnuită, atrăgând atenția asupra unor capete mari ale lumii, cum ar fi Joe Biden, cum ar fi Prințul Charles și Papa de la Roma.

Economic, până în 2025 – 2029, problemele se exacerbează, deci se ajunge la o cădere monetară globală, care va duce la înlocuirea monedelor, înlocuirea banilor de hârtie, mergem spre o monedă electronică, încercând să se salveze o situație prin altceva. Conducătorii lumii își dau seama că problema economică este pe undeva scăpată de sub control.

Dar până în 2029, în mod ciclic, dacă ne întoarcem până în 1929, când a fost colapsul mondial, cu 100 de ani în urmă, lucrurile se repetă ciclic, se repetă karmic. Asistăm la o situație similară, dar de alte proporții, din punctul meu de vedere, mult mai dramatică de data asta și mult mai gravă”, a mai spus Carmen Harra.