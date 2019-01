Carmen Șerban și-a făcut operaţie de micşorare de sâni. Primele imagini cu artista după intervenția chirurgicală

În timp ce multe dintre vedetele din showbizul din România, dar și din cel de peste hotare aleg să își facă operație de mărire a sânilor, sunt și câteva excepții, care își doresc opusul! Printre acestea se numără și Carmen Șerban, care a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală în urma căreia și-a micșorat bustul.

Carmen Șerban și-a făcut operaţie de micşorare de sâni

Invitată în platoul de la “Acces Direct”, Carmen Șerban a vorbit despre operația de micșorare pe care a făcut-o în urmă cu două săptămâni. Schimbarea importantă pe care și-a făcut-o cântăreața are loc la o perioadă scurtă de timp după ce a fost supusă unei operații de rinoplastie.

“Sunt foarte mulţumită. Am plecat de la o operaţie de deviaţie de sept (…). Am zis să fac acum iarna, când nu sunt foarte multe cântări, micşorarea, ridicarea şi egalarea sânilor. Sunt foarte mulţumită. Eu am spus că poate ar trebui să-mi bage puţin silicon, dar medicul a zis că natura a fost atât de generoasă…”, a declarat îndrăgita artistă în cadrul emisiunii prezentată de Simona Gherghe.

Carmen Șerban a slăbit 15 kilograme în ultimii 2 ani

Din 2017, Carmen Șerban și-a propus să facă mai multe schimbări în viața ei. Astfel, cu ajutorul unei diete echilibrate și nu numai, ea a reușit să slăbească 15 kilograme în doi ani. La finalul lui 2018, artista s-a lăsat pe mâinile unui medic estetician pentru un lifting facial, dar și pentru o operaţie de rinoplastie.