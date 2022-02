Carmen Tănase vorbește, pentru prima oară, despre „păcatul” ei cel mare. Nu e vorba de vreun viciu care să-i fi afectat parcursul în actorie, ci de o atitudine care a ținut-o, într-un fel sau altul, la distanță de fiul ei. CANCAN NEWS vă prezintă declarațiile artistei!

Carmen Tănase avea 28 de ani când l-a adus pe lume pe fiul ei, Tudor, iar faptul că-și dorea cu ardoare o carieră în actorie a împins-o, oarecum, într-o capcană.

„De copii nu mai ai timp, pentru că ești într-o goană nebună”

Aceea de a alerga după bani pentru a-și crește copilul, cu prețul de a-l lipsi de atenția ei constantă.

„Cred că e un adevărat fenomen! De copii nu mai ai timp, pentru că ești într-o goană nebună și tu, ca părinte, ești într-o goană nebună ca să faci bani și să-i oferi copilului tot ce are nevoie, dar asta lipsește copilul de atenția de care el are nevoie. Probabil că și eu am același păcat!

Eu am realizat lucrurile acestea cu vârsta, cu timpul, numai că, probabil, și eu făceam același lucru când eram tânără și Tudor era mic.

Și atunci, cumva, greșelile pe care le facem fără să ne dăm seama, poate că le putem îndrepta acum, când am căpătat ceva mai multă experiență. Și dacă, cumva, pot să ajut în vreun fel, eu pot să ajut pe oricine!”, a povestit Carmen Tănase în podcastul lui Radu Țibulcă.

(CITEȘTE ȘI: FLĂCĂRICA A RUPT ÎN DOUĂ TIKTOK-UL)

Ce nu trebuie să ratați la CANCAN NEWS

CANCAN NEWS a aflat ce nu i-a reușit Adinei Halas până la 40 de ani! Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a stat de vorbă cu noi și ne-a dezvăluit una dintre fricile sale, de care n-a reușit să o scape nici măcar soțul ei!

(VEZI AICI: CE A PUTUT SĂ-I FACĂ ADINA HALAS SOȚULUI EI: ”IUBITULE, ESTE INTERZIS!”)

Iar Ramona Olaru vorbește despre momentul în care s-a simțit cu adevărat trădată de fostul soț.

Nici nu se uscase bine cerneala pe actele de divorț, că ex-partenerul ei deja își întemeia o altă familie. Asistenta de la “Neatza” face confesiuni tulburătoare!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.