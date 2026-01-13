Acasă » Știri » Cartea de Tarot a zilei de 13 ianuarie 2026. Moartea: sfârșitul necesar care deschide drumul unui nou început

Cartea de Tarot a zilei de 13 ianuarie 2026. Moartea: sfârșitul necesar care deschide drumul unui nou început

De: Paul Hangerli 13/01/2026 | 06:30
Cartea de Tarot a zilei de 13 ianuarie 2026. Moartea: sfârșitul necesar care deschide drumul unui nou început
Tarot, sursa- arhiva CANCAN.RO

Cartea de Tarot a zilei de 13 ianuarie 2026. Cartea de tarot a zilei, Moartea, aduce un mesaj puternic despre transformare și desprindere de trecut. Departe de sensul său literal, această carte vorbește despre schimbări inevitabile, încheieri necesare și renaștere interioară. Este o zi în care universul ne invită să acceptăm ce nu mai funcționează și să facem loc noului.

Cartea de Tarot a zilei de 13 ianuarie 2026.

Cartea Moartea este adesea greșit înțeleasă din cauza numelui său sumbru, însă în tarot ea nu simbolizează moartea fizică, ci transformările profunde, finalurile necesare și renașterea. Este una dintre cele mai puternice cărți din arcanele majore, deoarece vorbește despre schimbări radicale, inevitabile, care ne obligă să renunțăm la vechi pentru a face loc noului. Imaginea clasică a cărții prezintă un schelet îmbrăcat în armură, călărind un cal alb și purtând un steag negru cu un trandafir alb, simbol al purității, al reînnoirii și al vieții care continuă după un sfârșit aparent dureros.

Pentru ziua de azi, Moartea ne îndeamnă să acceptăm finalurile necesare și să primim schimbarea în viața noastră cu mai multă luciditate. Atunci când recunoaștem sincer ce nu mai funcționează și renunțăm la atașamentele trecutului, deschidem drumul unei creșteri autentice. Schimbarea este inevitabilă, chiar dacă uneori provoacă disconfort, frică sau rezistență, iar această carte ne reamintește că evoluția personală nu poate exista fără transformare.

Mesajul zilei ne invită să reflectăm asupra domeniilor din viața noastră în care schimbarea este întârziată sau evitată. Poate fi vorba despre obiceiuri vechi, relații toxice, atașamente emoționale sau tipare de gândire care ne țin pe loc. Deși procesul de desprindere poate părea dificil, este important să înțelegem că doar prin încheierea vechiului putem crea spațiu pentru ceva nou și benefic.

Prin acceptarea ciclurilor naturale ale vieții și a impermanenței, putem descoperi eliberarea, libertatea interioară și un nou sens al direcției personale. Ziua de azi ne cere să lăsăm trecutul în urmă și să avem încredere că schimbările prin care trecem ne apropie de potențialul nostru maxim. Energia cărții Moartea este, în esență, una a renașterii: din ceea ce se încheie poate lua naștere ceva mai frumos, mai autentic și mai puternic decât înainte.

CITEȘTE ȘI: Zodiile care întorc banii cu lopata în 2026. Val de prosperitate pentru acești nativi

Horoscop Pești 2026: un an al eliberării, al iubirii intense și al afirmării personale

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce face Florin Prunea noaptea la Desafio, când ceilalți dorm? Colegi sunt disperați: ”M-ai rupt”
Știri
Ce face Florin Prunea noaptea la Desafio, când ceilalți dorm? Colegi sunt disperați: ”M-ai rupt”
Cravata strânsă și creierul tău: ce spune știința despre un accesoriu clasic
Știri
Cravata strânsă și creierul tău: ce spune știința despre un accesoriu clasic
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui...
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Gandul.ro
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima dată: ce combinație inedită a inventat. „De atunci îmi cere zilnic”
Adevarul
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza...
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi 24
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să...
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților de la Kiev
go4it.ro
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților...
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Gandul.ro
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce face Florin Prunea noaptea la Desafio, când ceilalți dorm? Colegi sunt disperați: ”M-ai rupt”
Ce face Florin Prunea noaptea la Desafio, când ceilalți dorm? Colegi sunt disperați: ”M-ai rupt”
Cravata strânsă și creierul tău: ce spune știința despre un accesoriu clasic
Cravata strânsă și creierul tău: ce spune știința despre un accesoriu clasic
Test IQ | Corectează ecuația 6 – 61 = 5. Puțini reușesc, dacă mută un singur băț de chibrit
Test IQ | Corectează ecuația 6 – 61 = 5. Puțini reușesc, dacă mută un singur băț de chibrit
Cum a reacționat Alin Oprea după ce a văzut-o pe fosta soție arătând semne obscene bărbaților, ...
Cum a reacționat Alin Oprea după ce a văzut-o pe fosta soție arătând semne obscene bărbaților, la Survivor de la Antena 1
Matt Damon a ajuns la aceeași greutate pe care o avea în liceu. La ce aliment a renunțat actorul
Matt Damon a ajuns la aceeași greutate pe care o avea în liceu. La ce aliment a renunțat actorul
Survivor, anulat de Antena 1?! Cum i-a „lucrat” Pro TV
Survivor, anulat de Antena 1?! Cum i-a „lucrat” Pro TV
Vezi toate știrile
×