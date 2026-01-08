Horoscop Pești 2026: un an al eliberării, al iubirii intense și al afirmării personale

Anul 2026 aduce pentru nativii Pești o schimbare profundă de ritm și direcție. După o perioadă lungă de constrângeri, lecții dure și responsabilități apăsătoare, vine, în sfârșit, momentul în care lucrurile încep să se așeze altfel. Este un an al reînnoirii morale, al redeschiderii inimii și al afirmării clare în plan profesional și financiar.

Moral și stare interioară

Saturn, marele profesor al zodiacului, părăsește definitiv semnul vostru pe 14 februarie, punând capăt unui ciclu de aproape trei ani în care ați fost testați, încetiniți și obligați să vă confruntați cu realitatea. Odată cu plecarea sa, respirați din nou liber. Vă recâștigați energia, pofta de viață și sentimentul că puteți alege singuri direcția în care mergeți.

Jupiter, planeta voastră protectoare, se află în Rac până la 1 iulie și vă susține din plin, aducând optimism, expansiune și încredere. Din 25 aprilie, Uranus intră într-un semn compatibil cu al vostru și vă invită să acceptați schimbarea fără teamă, să vă lăsați purtați de val și să vedeți oportunitatea acolo unde înainte vedeați doar incertitudine.

Dragoste

Viața sentimentală este unul dintre punctele forte ale anului. Din 11 februarie, Venus intră în semnul Peștilor și marchează o perioadă de tandrețe, romantism și vindecare emoțională. Până pe 10 aprilie, mai multe planete vă tranzitează semnul, aducând căldură sufletească, generozitate și dorința de apropiere autentică.

Între 27 februarie și 21 martie, Mercur retrograd cere prudență în comunicare. Evitați tăcerile ambigue, fuga de discuții sau cuvintele spuse pe jumătate, pentru că pot genera conflicte inutile. Luna Plină din 3 martie încheie un capitol afectiv important, iar în aceeași perioadă, Marte vă reactivează dorințele și pasiunea.

Mijlocul lunii martie poate aduce surprize amoroase: reîntâlniri, iubiri reînviate sau chiar un adevărat coup de foudre. Vara consolidează relațiile existente, iar toamna, în special în octombrie, intensifică legăturile emoționale profunde. Finalul de an reaprinde dorința și atracția, aducând o energie mai instinctivă în viața de cuplu.

Carieră

În plan profesional, 2026 este anul în care începeți să vă afirmați clar valoarea. Saturn și Neptun, aflate în Berbec, vă împing să vă dezvoltați resursele, să vă folosiți talentele și să vă asumați o poziție de autoritate. Marte, prezent în semnul vostru între 3 martie și 10 aprilie, vă oferă curaj și determinare pentru a vă impune punctul de vedere.

Până la 1 iulie, Jupiter vă sprijină expansiunea profesională, iar Nodul Nord Lunar vă deschide uși importante până la finalul lui iulie. Este o perioadă favorabilă pentru a vă găsi direcția, a construi un plan de carieră solid și a obține recunoaștere. Toamna aduce o schimbare de activitate sau de statut, care se va concretiza spre finalul anului. Este momentul în care vă asumați cine sunteți și ce meritați.

Finanțe

Pe plan financiar, prudența este esențială. Influența lui Neptun poate crea confuzii, cheltuieli necontrolate sau decizii financiare bazate mai mult pe impuls decât pe logică. Din fericire, Saturn vine în ajutor din a doua parte a lunii februarie, ajutându-vă să vă organizați bugetul, să reglați conturile și să vă stabilizați situația materială.

Perioada dintre 10 aprilie și 29 iunie este favorabilă câștigurilor și investițiilor bine gândite. În schimb, intervalul 25 octombrie – 14 noiembrie nu este potrivit pentru mișcări financiare importante; mai bine amânați deciziile majore.

Pentru Pești, 2026 este anul în care povara trecutului se ridică, iar viața începe să curgă din nou firesc. Este un an al maturizării asumate, al iubirii intense și al afirmării personale, în care învățați să vă ocupați locul fără teamă și fără compromisuri inutile.

