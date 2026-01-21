Acasă » Horoscop » Cartea de tarot a zilei de 21 ianuarie 2026. Șapte de bâte îți aduce azi curajul de a-ți apăra poziția

Cartea de tarot a zilei de 21 ianuarie 2026. Șapte de bâte îți aduce azi curajul de a-ți apăra poziția

De: Paul Hangerli 21/01/2026 | 06:30
Cartea de tarot a zilei de 21 ianuarie 2026. Șapte de bâte îți aduce azi curajul de a-ți apăra poziția
Cartea de tarot a zilei Sursa foto Pixabay.com

Cartea de tarot a zilei de 21 ianuarie 2026. Șapte de Bâte, vorbește despre confruntare, determinare și forța de a rămîne pe poziții atunci cînd simți că ești pus la încercare. Energia ei se leagă de o zi în care trebuie să-ți aperi ideile, alegerile sau locul cîștigat cu efort, chiar dacă presiunea din jur este mare.

Cartea de tarot a zilei de 21 ianuarie 2026.

Astăzi, cartea Șapte de Bâte apare din nou, aducînd un mesaj puternic pentru cei care se confruntă cu conflicte sau competiție. Ea vorbește despre nevoia de a-ți apăra poziția și de a înfrunta cu curaj provocările care apar în cale. Mesajul central este clar: ai suficientă forță interioară pentru a depăși obstacolele, chiar și în situații dificile sau tensionate.

Imaginea cărții înfățișează o persoană aflată pe un plan mai înalt, ținînd ferm un baston, în timp ce din jur se ridică alte bâte, semn al opoziției sau al concurenței. Această scenă simbolizează lupta pentru menținerea unui avantaj deja cîștigat. Nu este vorba despre un atac gratuit, ci despre apărarea a ceea ce ai construit prin muncă și perseverență.

Ziua de azi poate aduce un conflict simbolic sau real, fie în relațiile personale, fie în carieră, fie în interiorul tău. Poți simți că trebuie să te justifici, să demonstrezi sau să îți susții punctul de vedere în fața unor persoane care te contestă. Șapte de Bâte te îndeamnă să nu te retragi, ci să înfrunți situația cu hotărîre.

Această carte vorbește despre curajul de a fi diferit și despre puterea de a rămîne fidel convingerilor tale, chiar și atunci cînd ești în minoritate. Nu este o zi pentru compromisuri făcute din teamă, ci pentru asumare și fermitate. Ai dreptul să îți aperi locul și să îți susții adevărul.

Pentru a depăși obstacolele, este important să rămîi concentrat și să nu îți pierzi direcția. Șapte de Bâte îți reamintește să te bazezi pe reziliența ta și pe perspectiva unică pe care o ai. Tocmai ceea ce te diferențiază de ceilalți este sursa puterii tale acum.

Cartea mai transmite un mesaj esențial: rămîi autentic. Chiar dacă apar critici sau opoziție, instinctele tale sînt un ghid de încredere. Atunci cînd îți păstrezi integritatea și nu renunți la principii, reușești să treci peste încercări cu fruntea sus.

 

Șapte de Bâte este o carte a afirmării personale și a victoriei prin perseverență. Ea îți amintește că nu trebuie să te retragi doar pentru că drumul devine mai dificil. Ridică-te, apără ceea ce este al tău și mergi mai departe cu încredere: universul susține curajul și determinarea.

CITEȘTE ȘI: Zodia căreia i se deschid toate ușile în februarie 2026. Norocul, iubirea și succesul sunt de partea ei

Zodiile care își primesc răsplata în februarie 2026. Vor resimți efectele acțiunilor din trecut

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Horoscop rune azi, 21 ianuarie 2026. Jera inversată ne oferă recompense cîștigate, dar cu răbdare
Horoscop
Horoscop rune azi, 21 ianuarie 2026. Jera inversată ne oferă recompense cîștigate, dar cu răbdare
Horoscop chinezesc azi, 21 ianuarie 2026.Energia Calului aduce acțiune, decizii rapide și schimbări de ritm
Știri
Horoscop chinezesc azi, 21 ianuarie 2026.Energia Calului aduce acțiune, decizii rapide și schimbări de ritm
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul...
Ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de câți bani primeai în 2023. Ce mărire trebuie să ceri, de fapt
Gandul.ro
Ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de câți bani...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Adevarul
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul...
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
Digi24
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu...
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Parteneri
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi
Digi24
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA...
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i spun asta”
go4it.ro
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i...
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de câți bani primeai în 2023. Ce mărire trebuie să ceri, de fapt
Gandul.ro
Ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de câți bani primeai în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primul cuplu de la Desafio! Ian și Delia, atingeri discrete în crucea nopții
Primul cuplu de la Desafio! Ian și Delia, atingeri discrete în crucea nopții
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți identifica 3 chipuri umane în această fotografie
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți identifica 3 chipuri umane în această fotografie
Câte clase și ce studii are Nicolae Lupșor, de fapt. Am aflat adevărul despre concurentul eliminat ...
Câte clase și ce studii are Nicolae Lupșor, de fapt. Am aflat adevărul despre concurentul eliminat azi-noapte la Desafio de la Pro TV
Stînca ce prăvălește Locomotiva Rapidului peste apărările adverse
Stînca ce prăvălește Locomotiva Rapidului peste apărările adverse
Știi de ce Mickey Mouse avea mănuși albe? Adevărul spus chiar de Walt Disney
Știi de ce Mickey Mouse avea mănuși albe? Adevărul spus chiar de Walt Disney
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Vezi toate știrile
×