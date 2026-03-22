Cartea de Tarot a zilei de azi, 22 martie 2026. Turnul anunță că tot ce se prăbușește azi în viața ta face loc pentru ceva mult mai bun

De: Paul Hangerli 22/03/2026 | 06:30
Tarot, sursa- arhiva CANCAN.RO

Unele zile nu vin cu vești bune sau rele. Vin cu adevărul. Brutal, neașteptat, fără să ceară permisiunea și fără să se scuze pentru momentul ales. Cartea de Tarot a zilei, Turnul,  este exact acest tip de zi, una care nu te întreabă dacă ești pregătit.

Imaginea este tulburătoare în simplitatea ei: un turn înalt și solid, construit să dureze, lovit brusc de un fulger. Coroana cade, oamenii se prăbușesc, flăcările ies pe ferestre. Nu este o scenă de coșmar, este o metaforă exactă pentru momentele în care tot ce credeai stabil se clatină dintr-o dată și nu mai poți pretinde că nu ai văzut crăpăturile din fundație.

Schimbarea vine fără anunț

Turnul nu trimite invitații. Fulgerul care îl lovește azi în viața ta poate lua forma unei revelații șocante, a unei vești neașteptate, a unui eveniment care schimbă regulile jocului într-o singură secundă. Prima reacție este frica, și este perfect firesc să o simți. Dar sub frică, dacă stai cu ea suficient de mult, vei găsi ceva mai interesant: claritate. Lucrurile care cad acum erau deja șubrede, doar că nu voiai să o recunoști.

Confortul care te ținea pe loc

Uneori ne agățăm de rutine, de relații, de convingeri și de structuri nu pentru că ne fac bine, ci pentru că le cunoaștem. Turnul apare exact în aceste momente, când confortul a devenit o capcană și când stagnarea a început să coste mai mult decât schimbarea. Nu este o pedeapsă. Este o corecție necesară, una pe care, privind înapoi peste câteva luni, o vei recunoaște drept cel mai important punct de cotitură din această perioadă a vieții tale.

Din ruine se construiește ceva mai solid

Ceea ce cade azi nu dispare fără urmă. Eliberează spațiu. Curăță terenul de ce era fals, de ce era construit pe iluzii, de ce consuma energie fără să dea nimic în schimb. Din cenușa Turnului au ieșit întotdeauna oameni mai lucizi, mai puternici și cu o înțelegere mai profundă a ceea ce contează cu adevărat în viața lor. Rămâi cu această perspectivă chiar și în mijlocul haosului de azi.

Flexibilitate, nu rezistență

Cheia zilei nu este să lupți împotriva a ceea ce se întâmplă, ci să te miști odată cu el. Rezistența la schimbare în zilele Turnului costă enorm și nu câștigă nimic. Acceptarea, în schimb, nu înseamnă pasivitate, înseamnă să înțelegi că râul și-a schimbat cursul și că înotul împotriva lui te epuizează fără să te ducă nicăieri.

Privește fundația, nu ruinele

Înainte de a reconstrui, uită-te cu onestitate la ce a rămas în picioare. Ce a rezistat fulgerului? Acestea sunt lucrurile adevărate din viața ta, relațiile autentice, valorile reale, calitățile pe care nu le-ai construit din frică. Pe ele se ridică ce urmează. Turnul nu este sfârșitul poveștii tale, este pagina pe care vechea versiune a ta a lăsat locul celei pe care o devii.

