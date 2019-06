Câștigători Exatlon 2019. Cine a câștigat marele premiu de 100.000 de euro oferit de Kanal D

În această seară, de la ora 20.00, are loc finala Exatlon România 2019. 4 concurenți sunt calificați în finală – Andrei Boțoacă, Gabi Nedelcu, Cătălina Șeicaru și Andreea Arsine. 100.000 de euro va primi cel sau cea care va reuși să cîștige finala Exatlon 2019.

Exatlon este un reality-show care s-a bucurat și se bucură de o audiență extraordinară, momentele tensionate alternând cu energizantele probe prin care trebuie să treacă cele două echipe aflate în concurs. Nici Exatlon 2019 nu a făcut excepție de la această regulă, iar telespectatorii așteaptă cu sufletele la gură deznodământul și numele câștigătorului sau câștigătoarei.

Câștigători Exatlon 2019. Luptă acerbă pentru marele premiu

Primul care s-a calificat în finala Exatlon – sezonul 3 – din semifinala de sâmbătă este Gabriel Nedelcu, acesta învingându-l clar pe Andrei “Giubi” Boțoacă, așa cum chiar Faimosul a recunoscut.

Ultimul nume care va participa în Marea Finală Exatlon – sezonul 3 a fost aflat după duelul dintre Cătălina Șeicaru și Andreea Arsine, ținând cont de faptul că Nicoleta Luncă și Ion Surdu se calificaseră în finală încă de săptămâna trecută. Cea care a câștigat duelul și va merge în Finala Exatlon – sezonul 3 este Andreea Arsine.

“După aproape 5 luni de stat la coteț suntem în finală”, i-a spus Gabi Nedelcu Nicoletei, care s-a calificat și ea în finală.

“M-a bătut clar”, a recunoscut Giubi, felicitându-l pe Gabi pentru calificarea în finală.

Câștigători Exatlon 2019. ”M-am bucurat de toate momentele”

Andrei “Giubi” Boțoacă a recunoscut că s-a confruntat cu ”cea mai tare aventură” a vieții sale.

“Chiar dacă am pierdut astăzi, am avut și am în continuare o stare bună astăzi. Am apucat să văd ambele vile. Cea mai tare aventură trăită până acum. M-am bucurat de toate momentele, am avut de toate, nervi întinși la maxim, când am izbucnit. Plec cu zâmbetul pe buze. A fost o victorie clară pentru Gabi și nu o contestă nimeni. A cernut și sita, am prins medalia de bronz, la mine, la motociclism, e foarte importantă. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor de acasă care ne-au susținut, oamenilor din fața camerelor. Îi urez multă baftă lui Ion, că e colegul meu. Ne revedem acasă, eu voi ajunge primul, plec cu zâmbetul pe buze”, a spus Andrei “Giubi” Boțoacă.

Câștigători Exatlon 2019. Cosmin Cernat: ”Vor fi câteva momente unice!”

Prezentatorul Cosmin Cernat are și el emoții, chiar dacă acestea nu le pot depăși pe cele ale finaliștilor. Iar Cosmin ne anunță deja că vor exista momente dramatice de-a lungul finalei Exatlon 2019.

“Vor fi câteva momente unice, dramatice, care vor arăta, încă o dată, de ce este așa de frumos! Fie că vorbim de băieți sau de fete, veți redescoperi personaje care vor încerca să își strunească zbuciumul interior, să depășească osteneala acumulată în luni de trudă. Chiar merită să fiți alături de ei!”, a declarat Cosmin Cernat, prezentatorul „Exatlon”.

