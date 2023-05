Cât a ajuns să câștige o femeie de serviciu, pentru curățenie în apartamente. Patronii, sfătuiți să renunțe la români pentru asiatici

Un proprietar de apartamente este revoltat și trage un semnal de alarmă cu privire la femeile de serviciu. Bărbatul susține că a ajuns să plătească aproape 7.000 de lei pentru nimic. Pățania lui a devenit virală pe internet!

Un proprietar de apartamente, pe care le dă în regim hotelier, a avut parte de o experiență neplăcută. Individul și-a expus nemulțumirea pe rețelele de socializare, acolo unde a cerut părerile oamenilor. Acesta este revoltat pe serviciile de curățenie pe care le plătește cu bani grei și spune că nu știe ce să mai facă în acest caz. Bărbatul a explicat că plătește femeia de serviciu cu nu mai puțin de 6.800 de lei. Singura problemă este că nu prea ar face curățenie.

Patronul este revoltat și spune că pe lângă salariul imens pe care îl oferă, acesta plătește și transportul angajatelor. Deși nimeni nu se plânge de leafă, clienții se plâng de curățenie.

„Salutare tuturor! Postez sub anonimat pentru că vreau să vorbim despre un subiect delicat, dar care este destul de important într-o afacere de acest gen și care de la un timp mă depășește și nu înțeleg unde este greșeala ca să o pot repara și să pot optimiza pe mai departe acest lucru. Dețin un număr semnificativ, dar micuț pe lângă alte companii, de locații pentru regim hotelier pe care le administrez atât pe partea de online, cât și pe teren.

Problema pe care o am este: curățenia. De la un timp persoanele care se ocupă de curățenie sunt FOARTE neglijente în privința acestui lucru, am review-uri proaste efectiv pe tema asta în unele locații, proprietarii îmi bat obrazul și nu știu cum le-aș putea face să fie mai atente și mai responsabile. Am angajat un om care să verifice pe teren zilnic curățeniile, parcă se vede ceva, dar tot nu e ce trebuie, mai ales că oamenii care fac curățenie sunt de la firmă specializată de curățenie.

E vorba de bani? Nu cred. Le decontăm și transportul/orele petrecute între locații. Luna trecută a ajuns un agent la 6800 lei din curățenie, de unde mi-am dat seama că a fost cantitate și nu calitate și chiar așa a fost! Eu nu pot să mă ocup și de scalare, să fac și pe managerul, să fac și verificări, să le fac pe toate, mai ales când am oameni angajați pentru fiecare task, dar la curățenie…jale! (exagerez). Vreau să știu părerea voastră. Cum ați proceda într-o situație similară? Ce ați schimba? Ce ați adăuga? Orice părere e bine venită. Vreau să știu cum gândiți și voi o situație de acest gen. Vă rog să aprobați postarea. Mulțumesc!”, se arată în mesajul postat de un manager, pe un grup de Facebook, notează știridiaspora.

Ce sfaturi a primit bărbatul

Internauții l-au sfătuit pe bărbat să renunțe la angajații români și să se îndrepte către cei asiatici, pentru că ar munci mai mult și ar lua bani mai puțini.

„Nu cred că există o soluție pe termen scurt, oamenii sunt din ce în ce mai ciudați și mai neglijenți, indiferent câți bani le dai, asta nu rezolva problema, mereu vor vrea mai mult și vor considera că li se cuvine mai mult, din simplul motiv că dacă luna asta câștiga 6000 ei vor cheltui 6500 și tot așa.

Ai totuși niște soluții: 1. asiatici – la cât spui tu ca plătești ăștia ar trebui să îți facă treaba buna, poate chiar la bani mai putini. 2. construiești un sistem de recrutare permanent, va dura 2-3 ani să îți faci echipa finală, dar începi și recrutezi, recrutezi, dai afară până găsești oamenii care se potrivesc nevoilor tale 3. Cauți oameni noi pe care să îi înveți – din zone de recrutare diferite de până acum”, a fost comentariul unui internaut.