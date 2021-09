Cât costă 2 mici cu cartofi prăjiţi la terasa lui Luis Stan din Vitan? Asta e adevărata „şustă”

Luis Stan, ”Regele Viralelor”, deține o terasă în cartierul Vitan, din Capitală, acolo unde îi servește pe clienți cu drag, voie bună și replicile sale celebre! Câți lei trebuie să scoată din buzunare cei care doresc să se înfrupte dintr-un grătar, la celebrul local al acestuia?

Luis Stan deține o terasă în cartierul Vitan. Pentru cei care doresc să mănânce o porție de cartofi prăjiți, aceștia scot din portofel 6 lei. Iar dacă doresc să mănânce și doi mici, trebuie să mai plătească încă 6 lei, un mic de 50 grame costând 3 lei. Iar cum grătarul ”merge bine” și cu o salată asortată, clientul mai adaugă la nota de plată încă 6 lei.

Pentru cei care doresc să se înfrupte din antricoate de berbecuț, prețul este de 37.50 lei, iar un cotlet de porc de 250 grame ajunge la prețul de 20 de lei.

De unde vine expresia „Ai draci pe tine”

Luis Stan este unul dintre cele mai controversate și virale personaje de la noi datorită replicilor pe care le folosește în mediul online. Cu toate că are ca fani adolescenți din întreaga Românie, care îi susțin atitudinea și îl încurajează să posteze un astfel de content, există și persoane cărora Luis Stan nu le este pe plac și care nu se tem să spună asta, în văzul tuturor. Umorul lui Luis Stan nu este îmbrățișat și acceptat de toată lumea, așa că nu este de mirare că „regele viralelor” mai primește și comentarii urâte, la clipurile video pe care le postează, din dorința de a amuza oamenii.

Cu zâmbetul pe buze, Luis Stan a povestit de unde vine expresia „Ai draci pe tine”, care a devenit virală. De asemenea, fenomenul de pe TikTok a mai mărturisit că este dinamovist și a și jucat pentru echipa lui de suflet, însă o accidentare la genunchi i-a pus capăt carierei.

”Asta cu «Ai draci pe tine» o am de când jucam fotbal, de când eram sportiv și mergeam prin chioșcuri, prin mall-uri, și spuneam: «Ce faci, ai draci pe tine?» și zâmbeam. Am făcut junioratul la Dinamo, după aceea am jucat pe afară mai mult timp, dar, din cauza problemelor la genunchi, cu meniscul, am căutat meniscul, el a fugit, dar după aceea… asta a fost problema. Aveam draci pe menisc, serios”, spunea Luis Stan.

Sursă foto: Arhivă Cancan