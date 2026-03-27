Cât costă carnea de miel, cu 16 zile înainte de Paște? S-a scumpit cu până la 240%

Carnea de miel este un produs care nu ar trebui să lipsească de la masa de Paște. Cu toate acestea, scumpirile îi fac pe oameni să aleagă alimente mai ieftine. Cu cât se apropie Paștele, scumpirile sunt din ce în ce mai mari.

Sărbătorile pascale se apropie cu pași repezi. Românii deja se pregătesc de cumpărăturile necesare pentru masa festivă. Scumpirile din ultimul timp îi fac pe aceștia fie să aleagă produse care costă mai puțin, fie să renunțe la ele.

Carnea de miel este preferată de români în această perioadă, mai ales că este un aliment specific acestei sărbători. Totuși, majorarea prețurilor nu a ocolit nici carnea. Astfel, în acest an, românii trebuie să scoată din buzunar cu 240% mai mult față de anul trecut dacă vor să aibă pe masă preparate din miel.

Carnea de miel mult mai scumpă

Paștele de anul acesta pare să aducă bătăi de cap românilor. Costurile pentru masa de Paște au crescut semnificativ. Comparativ cu anul trecut, prețul la poarta fermei este mult mai mare, astfel în România, a crescut cu până la 240%. În același timp, dacă ne referim la media europeană scumpirea este de 5,4%. Într-o singură săptămână, în țara noastră, miei de peste 13 kilograme la poarta fermelor românești s-a majorat cu 133%.

La supermarket, un kilogram de carne de miel a ajuns să se vândă în acest moment cu 55-65 de lei, dar poate ajunge până în Săptămâna Mare până la 70 de lei pe kilogram. Fermierii sunt afectați în această perioadă din cauza războiului care are loc în Orientul Mijlociu. Un crescător de ovine a explicat că în acea zonă se vindea foarte multă carne de oi, dar în acest moment vânzările au scăzut.

În zona respectivă se vindea marfă multă şi, de asemenea, cei care cumpărau spre îngrăşare aveau contracte cu arabii. Şi în situaţia în care a început războiul şi nu se mai pot transporta, nu ştiu cine mai riscă să cumpere miei să îngraşe, dacă nu sunt contractele asigurate. E o cheltuială destul de mare să cumperi, să îngraşi, să-i faci la standardul care e cerut şi pe urmă să rămâi cu marfa în pierdere /…/; e faliment. Nu numai că falimentezi, rămâi pe zero; te îndatorezi, rămâi cu datorii, a spus fermierul.

