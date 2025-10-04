Cât costă o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Nimeni nu se aștepta la asta!

Virgil Ianțu a marcat un nou pas în cariera sa de antreprenor, inaugurând cel de-al doilea restaurant al său, situat chiar în inima Bucureștiului. Evenimentul de deschidere a atras numeroase vedete și prieteni apropiați ai prezentatorului, printre care Andreea Esca, Andreea Marin, Andreea Raicu, Răzvan Fodor și fostul fotbalist Ciprian Marica. Cât costă o pizza în noua locație a prezentatorului TV.

Conform informațiilor de pe site-ul restaurantului, acesta se diferențiază prin atenția deosebită acordată ingredientelor și procesului culinar. Conceptul pune accent pe bucătăria artizanală, în care fiecare preparat este pregătit manual, cu răbdare și respect pentru gustul autentic. De la pâinea frământată în bucătărie și pastele realizate manual, până la pizza cu aluat fermentat timp de 48 de ore.

Cât costă o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu

Pizza este una dintre vedetele meniului, disponibilă în numeroase opțiuni, de la rețete clasice la combinații moderne cu ingrediente artizanale. Prețurile variază între 20 și 59 de lei, în funcție de toppinguri. De exemplu focaccia cu oregano este 20 RON, în timp ce foccacia cu usturoi costă 22 de lei. Pizza Margherita, disponibilă la 49 RON, pizza Diavola și de Ton la 59 RON, iar pizza Vegetariană la 55 RON. Prețurile sunt destul de accesibile dacă ar fi să le comparăm cu cele din alte restaurante din Capitală.

Bucătăria restaurantului mizează pe reducerea risipei alimentare, astfel că se folosesc aliemente de la producători locale și artizani.

„Fiecare farfurie spune o poveste despre respectul față de ingredient și pasiunea pentru bucătăria autentică. Noul nostru meniu este mai mult decât o listă de preparate – este o experiență construită cu grijă, cu mâinile noastre. Am ales drumul artizanalului: frământăm, gătim lent, fermentăm, murăm și transformăm surplusul in gusturi memorabile.

Fiecare element este gândit să reducă risipa și să păstreze aroma, vitalitatea și povestea ingredientelor. Lucram cu mici producatori locali şi artizani pasionați, alegand fructe, legume, carne șı peşte de sezon. Transformam totul in sosuri, geluri, dulceața, muştar și ketchup facute in casa, cu amprentă umană vizibilă și autentică. Titlurile noastre nu doar denumesc, ci invită la descoperire și creează imagini, trezesc amintiri și poftă. Antreurile noastre sunt manifestul gustului curat, salatele sunt frunze vii cu dressinguri artizanale, supele sunt gătite încet, ca odinioară. Pastele sunt frământate manual cu sosuri pregătite în bucătărie, peștele este tratat cu respect și stocuri concentrate din resturi, iar carnea maturată spune povestea răbdării cu etape diferite de maturare. Pizza are aluat fermentat 48 de ore și toppinguri artizanale, iar deserturile sunt reinterpretări dulci complet făcute în casă. Acesta este meniul nostru: o invitație de a încetini și a savura gustul pur şi autentic, cu ingrediente naturale și mâna bucătarului. Fără trucuri, fără compromisuri, doar gust, muncă, timp și respect. Sciccheria nu este doar un restaurant. Este locul unde bucătăria devine poveste și fiecare alegere este făcută cu grijă pentru natură, pentru gust și pentru oameni”, se arată pe site.

