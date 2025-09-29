Cât costă să-ți schimbi anvelopele de vară cu cele de iarnă în 2025. Ce riscă șoferii dacă nu respectă regulile

Odată cu venirea temperaturilor scăzute, mulți șoferi se întreabă când își pot schimba, de fapt, anvelopele. Vulcanizările sunt luate cu asalt de români, iar șoferii stau la cozi uriașe pentru a trece de la cauciucurile de vară, la cele de iarnă.

Șoferii sunt obligați să înlocuiască anvelopele de vară cu cele de iarnă atunci când circulă pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei, dar în lege nu este menționată o dată fixă pe care românii trebuie să o respecte. Cu toate acestea, este recomandat ca oamenii să își schimbe cauciucurile atunci când temperaturile scad sub 6-8 grade Celsius.

Când se trece la cauciucurile de iarnă

De asemenea, specialiștii au transmis că de la această temperatură, anvelopele de vară nu mai sunt la fel de eficiente, așadar foarte mulți șoferi aleg să facă acest lucru în octombrie sau la începutul lunii noiembrie. Prețurile pentru anvelopele de iarnă variază în funcție de brand, dimensiune, performanțele anvelopei, dar și de ofertele și promoțiile distribuitorilor.

Variantele destinate autoturismelor de clasă mică sau medie, pornesc de la 150-200 de lei per bucată. În schimb, pentru mărci premium și dimensiuni mai mari, prețul poate depăși 800 de lei pe anvelopă. Pentru dimensiuni mai uzuale, prețurile variază între 320 și 600 de lei, potrivit platformelor de comparare online.

Pe unele site-uri sunt diferite oferte, iar unele prețuri ajung și la 130-140 RON la branduri de volum mai economic. Așadar, un set complet de patru cauciucuri de iarnă poate costa între 600 de lei (pentru opțiuni economice) și peste 3.000 de lei, pentru autoturismele cu jante mari și echipare premium, fără a include montajul și echilibrarea.

De asemenea, la aceste sume se adaugă și costurile aferente pentru montaj care pot varia între 120 și 300 de lei, în funcție de service. Pentru a reduce cheltuielile, este recomandat ca anvelopele să fie achiziționate din timp, să fie urmărite ofertele sezoniere și să se opteze pentru branduri de calitate medie.

Registrul Auto Român (RAR) a precizat care sunt marcajele corecte pentru anvelopele de iarnă, pentru ca șoferii să nu fie păcăliți. Indiferent de model, aceasta trebuie să prezinte una dintre următoarele marcaje: M+S, M.S., MS sau M&S. “M” vine de la “mud” (noroi), iar “S” de la snow (zăpadă).

