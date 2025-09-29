Acasă » Știri » Cât costă să-ți schimbi anvelopele de vară cu cele de iarnă în 2025. Ce riscă șoferii dacă nu respectă regulile

Cât costă să-ți schimbi anvelopele de vară cu cele de iarnă în 2025. Ce riscă șoferii dacă nu respectă regulile

De: Mirela Loșniță 29/09/2025 | 13:38
Cât costă să-ți schimbi anvelopele de vară cu cele de iarnă în 2025. Ce riscă șoferii dacă nu respectă regulile
Sursă foto: Pixabay

Odată cu venirea temperaturilor scăzute, mulți șoferi se întreabă când își pot schimba, de fapt, anvelopele. Vulcanizările sunt luate cu asalt de români, iar șoferii stau la cozi uriașe pentru a trece de la cauciucurile de vară, la cele de iarnă.

Șoferii sunt obligați să înlocuiască anvelopele de vară cu cele de iarnă atunci când circulă pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei, dar în lege nu este menționată o dată fixă pe care românii trebuie să o respecte. Cu toate acestea, este recomandat ca oamenii să își schimbe cauciucurile atunci când temperaturile scad sub 6-8 grade Celsius.

Când se trece la cauciucurile de iarnă

De asemenea, specialiștii au transmis că de la această temperatură, anvelopele de vară nu mai sunt la fel de eficiente, așadar foarte mulți șoferi aleg să facă acest lucru în octombrie sau la începutul lunii noiembrie. Prețurile pentru anvelopele de iarnă variază în funcție de brand, dimensiune, performanțele anvelopei, dar și de ofertele și promoțiile distribuitorilor.

Variantele destinate autoturismelor de clasă mică sau medie, pornesc de la 150-200 de lei per bucată. În schimb, pentru mărci premium și dimensiuni mai mari, prețul poate depăși 800 de lei pe anvelopă. Pentru dimensiuni mai uzuale, prețurile variază între 320 și 600 de lei, potrivit platformelor de comparare online.

Ursula von der Leyen salută victoria PAS la alegerile europarlamentare: „Moldova, ai reușit din nou, ușa noastră este deschisă”
Ursula von der Leyen salută victoria PAS la alegerile europarlamentare: „Moldova, ai reușit...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Pe unele site-uri sunt diferite oferte, iar unele prețuri ajung și la 130-140 RON la branduri de volum mai economic. Așadar, un set complet de patru cauciucuri de iarnă poate costa între 600 de lei (pentru opțiuni economice) și peste 3.000 de lei, pentru autoturismele cu jante mari și echipare premium, fără a include montajul și echilibrarea.

De asemenea, la aceste sume se adaugă și costurile aferente pentru montaj care pot varia între 120 și 300 de lei, în funcție de service. Pentru a reduce cheltuielile, este recomandat ca anvelopele să fie achiziționate din timp, să fie urmărite ofertele sezoniere și să se opteze pentru branduri de calitate medie.

Registrul Auto Român (RAR) a precizat care sunt marcajele corecte pentru anvelopele de iarnă, pentru ca șoferii să nu fie păcăliți. Indiferent de model, aceasta trebuie să prezinte una dintre următoarele marcaje: M+S, M.S., MS sau M&S. “M” vine de la “mud” (noroi), iar “S” de la snow (zăpadă).

Ce amendă riscă șoferii care nu au mașinile echipate corespunzător. Cei care circulă fără cauciucuri de iarnă primesc sancțiuni considerabile

Tags:
Iți recomandăm
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Lucian Sănmărtean și Răzvan Stanca analizează la sânge campioana României: ce trebuie să facă Gigi Becali pentru un nou titlu
Știri
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Lucian Sănmărtean și Răzvan Stanca analizează la sânge campioana României: ce trebuie…
Theo Rose și Anghel Damian, nași de cununie! Primele imagini de la eveniment
Știri
Theo Rose și Anghel Damian, nași de cununie! Primele imagini de la eveniment
România este și va rămâne cel mai loial partener al Republicii Moldova, afirmă Oana Țoiu
Mediafax
România este și va rămâne cel mai loial partener al Republicii Moldova, afirmă...
Ursula von der Leyen salută victoria PAS la alegerile europarlamentare: „Moldova, ai reușit din nou, ușa noastră este deschisă”
Gandul.ro
Ursula von der Leyen salută victoria PAS la alegerile europarlamentare: „Moldova, ai reușit...
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de...
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți de romani”
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de...
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea...
Cum prezintă presa internațională victoria categorică a Maiei Sandu: „Europa răsuflă ușurată”
Mediafax
Cum prezintă presa internațională victoria categorică a Maiei Sandu: „Europa răsuflă ușurată”
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Oana Lis a chemat, din nou, ambulanța pentru Viorel! „Sunt și momente grele!” Cu cât i-a scăzut pensia fostului primar al Capitalei?
Click.ro
Oana Lis a chemat, din nou, ambulanța pentru Viorel! „Sunt și momente grele!” Cu cât...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
O vedetă OnlyFans cu o avere de 45 de milioane $ a anunțat că divorțează și asta a declanșat un scandal uriaș
Antena 3
O vedetă OnlyFans cu o avere de 45 de milioane $ a anunțat că divorțează...
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
Digi 24
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce...
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care...
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje...
Noi detalii despre accidentul aviatic în care a fost implicat consilierul AUR Marian Jan Chiriță. Medicii i-au amputat picioarele
kanald.ro
Noi detalii despre accidentul aviatic în care a fost implicat consilierul AUR Marian Jan Chiriță....
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
kfetele.ro
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Cum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraude
observatornews.ro
Cum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat DUR
Viva.ro
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp....
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui...
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB –...
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A fost printre primii comuniști români
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A...
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
Romania TV
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut...
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Regulă pentru cei care au gard la curte. Trebuie să cereți acordul vecinului. Nu-l poți obliga dacă nu vrea
Capital.ro
Regulă pentru cei care au gard la curte. Trebuie să cereți acordul vecinului. Nu-l poți...
Răsturnare de situație în cazul morții fiicei lui Igor Cuciuc. Ar fi fost otrăvită
evz.ro
Răsturnare de situație în cazul morții fiicei lui Igor Cuciuc. Ar fi fost otrăvită
Meteorologii Accuweather anunță în ce orașe din România va NINGE, în octombrie 2025
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță în ce orașe din România va NINGE, în octombrie 2025
A trăit doar pentru mine! Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac
as.ro
A trăit doar pentru mine! Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a...
Mărturia sfâșietoare a mamei rapperului înjunghiat mortal în inimă:
radioimpuls.ro
Mărturia sfâșietoare a mamei rapperului înjunghiat mortal în inimă: "Fiul meu era foarte fericit în...
Cadoul lui Gigi Becali pentru Neluțu Varga, în ziua meciului U Cluj – CFR Cluj: „Îi dau 4,5 milioane!”
Fanatik.ro
Cadoul lui Gigi Becali pentru Neluțu Varga, în ziua meciului U Cluj – CFR Cluj:...
„Edi Iordănescu m-a vrut la Legia Varșovia!”. Dezvăluirile celui mai în formă fotbalist român. Exclusiv
Fanatik.ro
„Edi Iordănescu m-a vrut la Legia Varșovia!”. Dezvăluirile celui mai în formă fotbalist român. Exclusiv
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Lucian Sănmărtean și Răzvan Stanca analizează la sânge campioana ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Lucian Sănmărtean și Răzvan Stanca analizează la sânge campioana României: ce trebuie să facă Gigi Becali pentru un nou titlu
Theo Rose și Anghel Damian, nași de cununie! Primele imagini de la eveniment
Theo Rose și Anghel Damian, nași de cununie! Primele imagini de la eveniment
ALERTĂ de fenomene extreme în toată țara: ploi, lapoviță și ninsori
ALERTĂ de fenomene extreme în toată țara: ploi, lapoviță și ninsori
Cristina Ich, amenințată cu moartea! Influencerița a făcut totul PUBLIC: ”Nu poți trăi liniștit ...
Cristina Ich, amenințată cu moartea! Influencerița a făcut totul PUBLIC: ”Nu poți trăi liniștit știind că alții îți doresc răul”
DOLIU în lumea fotbalului! Un jucător de doar 23 de ani s-a prăbușit în vestiar, sub privirile neputincioase ...
DOLIU în lumea fotbalului! Un jucător de doar 23 de ani s-a prăbușit în vestiar, sub privirile neputincioase ale coechipierilor săi
Mama Andreei Cuciuc, un nou mesaj controversat după ce a dezvăluit că fiica ei ar fi fost omorâtă: ...
Mama Andreei Cuciuc, un nou mesaj controversat după ce a dezvăluit că fiica ei ar fi fost omorâtă: ”Eu am auzit și am văzut tot”
Vezi toate știrile
×