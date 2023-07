Cât costă ținuta Dolce & Gabanna purtată de Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu? Mulți muncesc o lună întreagă pentru această sumă

În urmă cu câteva zile, Bianca Drăgușanu a postat o imagine cu Sofia, fiica sa. Ținuta Dolce & Gabbana pe care o poartă fetița, care urmează să facă 7 ani în septembrie, a stârnit toate privirile internauților. Outfitul micuței valorează o mică avere.

Conform site-ului celor de la Dolce & Gabbana, rochia din poplin pe care a purtat-o Sofia costă nu mai puțin de 395 de euro. Sandalele fiicei Biancăi Drăgușanu au un preț de 295 de euro și au toc de 3,5 centimetri, pătrat, adecvat unei domnișoare. Așadar, doar aceste două elemente din ținuta micuței se ridică la nu mai puțin de 690 de euro, respectiv 3.417,71 lei, calculat la cursul BNR actual. Unii muncesc o lună întreagă pentru a obține o astfel de sumă, dar diva nu se uită la bani când vine vorba despre singurul ei copil.

Ce visează să devină Sofia atunci când va crește. Bianca Drăgușanu a spus întreaga poveste

În cadrul unui interviu, Bianca Drăgușanu a spus că Sofia și-ar dori să fie medic veterinar deoarece iubește animalele. Pe de altă parte, prezentatoarea TV ar prefera să o vadă medic estetician, considerând că aceasta este o meserie care i-ar aduce și bani și ar ajuta-o și pe ea. Nu este un secret că vedeta iubește intervențiile care o fac să arate impecabil la 41 de ani.

„Copilul meu iubește foarte mult animalele și îmi zice mereu asta, că vrea să fie medic veterinar. Eu o să ajut și o să susțin acest copil al meu, pe care îl ador, în orice decizie pe care o va lua în această viață, atâta timp cât este corectă. Mi se pare foarte frumos lucrul pe care și-l dorește, dar i-am zis că o meserie mai frumoasă, mai bănoasă și mai de ajutor pentru mama ei este cea de medic estetician.

Asta mi-am dorit să ajung atunci când am fost mică și nu am avut timp prea mult de școală, nu am fost prea mult îndrumată, din păcate. Dar uite că viața și experiențele te învață și sper ca fetița mea să ajungă ceea ce își dorește, în primul rând. Întotdeauna va avea sprijinul, prezența și ajutorul meu” a spus Bianca Drăgușanu pentru ego.

Părinții Sofiei au divorțat

Bianca Drăgușanu și Victor Slav și-au unit destinele în anul 2013, dar, un an mai târziu, au divorțat. Ulterior, au decis să-și mai dea o șansă, și din relația lor a rezultat Sofia Natalia Slav, care s-a născut în 2016. Chiar dacă relația lor de amor n-a funcționat și s-au despărțit, cele două vedete TV au decis să rămână în relații bune, de dragul fiicei lor. Micuța stă cu mama, dar merge destul de des și la tatăl său.

